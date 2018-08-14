В ограду парламента Британии врезался автомобиль: есть пострадавшие

Копірайт зображення PA Image caption Полиция на месте инцидента

В ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, взрезался автомобиль. Как утверждают в полиции Лондона, водитель уже задержан.

"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", - сообщил Скотланд-Ярд. Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции отметили, что на данном этапе нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом. Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени (9:30 по Киеву). Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.

На место событий прибыли вооруженные полицейские, вытащили водителя из автомобиля и увели его. По данным газеты, полиция расследует происшествие как серьезный дорожно-транспортный инцидент.

В настоящее время Парламент-сквер оцеплена: на площади установлены металлические и бетонные заграждения. Как сообщает корреспондент ВВС Каллум Мэй, на место происшествия стянуто большое количество полицейских. По оценкам журналистов, на площади находятся около 200 сотрудников полиции. Медики прямо на площади оказывают первую помощь пострадавшим в результате инцидента. К месту происшествия, по сообщениям журналистов, также прибыли машины скорой попомщи и пожарные автомобили.

Станция метро "Вестминстер" закрыта на вход и выход, пассажиры подземки, доехавшие до этой станции, могут только перейти на другую линию.

"Я думаю. что это было намеренное действие - автомобиль на большой скорости ехал в сторону заграждений", - говорит очевидец происшествия Эвелина Охаб.

"Все, что я видел - дым, который шел от машины, серебристого автомобиля... Я просто остановил автобус. Полицейские сказали, что мы должны отъехать назад. Затем, меньше чем через 5 минут, приехал наряд полиции", - рассказал изданию Independent водитель автобуса Виктор Огбомо, который как раз проезжал мимо площади, когда произошел инцидент.

Корреспондент Euronews Винсент Макавини опубликовал в "Твиттере" видео с места поисшествия после того, как туда начали прибывать полицейские.

Skip Twitter post by @VinnyMcAv Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.

22 марта 2017 года мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту у здания британского парламента и стал давить прохожих.

Затем он свернул к зданию парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем вооруженная полиция застрелила нападавшего.

Жертвами нападения стали пять человек: офицер полиции Кит Палмер, 75-летний житель Лондона Лесли Родс, преподаватель лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и пенсионер Лесли Родс. Более 40 человек получили ранения.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная во многих странах экстремистская группировка "Исламское государство". Однако полиция Лондона позже заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь напавшего - Халида Масуда - с экстремистскими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram