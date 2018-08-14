Медовый спас: как Украина вырвалась в лидеры экспортеров меда

Копірайт зображення UNIAN Image caption В национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово" отмечают начало Успенского поста, который в народе называют Медовый спас

14 августа каждый год в Украине отмечают Медовый спас. Именно на этот период приходится пик сбора меда.

И пока люди идут в церковь, чтобы освятить сладкий продукт, в стране стартовал высокий сезон экспорта меда, который за последние годы значительно вырос.

По данным министерства экономики, в 2017 году Украина экспортировала меда на 133 миллиона долларов, а увеличение продаж за границу в валюте составило 37,5%.

За первые пять месяцев 2018 года оборот экспорта меда составил почти 40 млн долларов. Поэтому эксперты прогнозируют, что по итогам этого года показатель 2017-го повторить не удастся.

Лидером по закупкам украинского меда называют ЕС - на него приходится более половины всего экспорта.

В этом году в десятку крупнейших покупателей украинского меда вошли ЕС, США, Турция, Израиль, Ливия, Швейцария, Япония, Марокко, Ирак и Саудовская Аравия.

В прошлом году основными покупателями в ЕС были Германия, Великобритания и Франция, а в нынешнем - Германия, Польша и Бельгия.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украина - лидер по экспорту меда в Европе

За десять дней 2018 года Украина исчерпала первую часть беспошлинной квоты на экспорт меда в ЕС, предусмотренную соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

С 1 октября пчеловоды смогут воспользоваться второй частью квоты на льготный экспорт в ЕС. Общая беспошлинная годовая квота составляет 7 900 тонн в год (объем экспорта в 2017-м - 67 тысяч тонн).

Национальный консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка рассказала, что в 2017 году Украина вошла в тройку крупнейших продавцов меда, поставляя 10% мирового объема экспорта.

Лидером среди мировых экспортеров меда является Китай с долей в общем объеме экспорта в 19%, за ним следуют Украина и Аргентина с почти равной долей - по 10%.

Заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия Максим Мартынюк сообщил, что в Украине насчитывается более 400 тысяч пчеловодов, которые производят свыше 80 тысяч тонн меда в год.

В 2017 году количество полученного меда могло бы быть даже больше, ведь только на экспорт ушло 67 тысяч тонн.

Из них лишь 25-30 тысяч тонн поступает на внутренний рынок.

Пчелиный мор

По словам экспертов, главная причина падения объемов экспорта меда в 2018 году - массовая гибель пчел.

Копірайт зображення AFP Image caption Основной причиной массовой гибели пчел называют использование аграриями пестицидов

Только по официальным данным, в мае-июне 2018 года пострадали 1 408 пасек и погибли 12 800 пчелосемей.

Основной причиной массовой гибели пчел по всей Украине называют использование аграриями пестицидов.

Еще одной причиной снижения темпов расширения украинского экспорта стало падение стоимости продукта на мировых рынках.

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