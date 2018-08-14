Ученые обнаружили опасность электронных сигарет

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Вейпинг может повреждать жизненно важные клетки иммунной системы и приводить к хроническим заболеваниям легких.

Таковы результаты экспериментального исследования под началом профессора Дэвида Тикетта из Бирмингемского университета, опубликованные изданием Thorax.

Исследователи предостерегают от распространенного мнения, что электронные сигареты являются безопасными.

Они обнаружили, что пар электронной сигареты выводил из строя важные иммунные клетки в легких и резко усиливал риск воспаления.

Предыдущие исследования были сосредоточены на химическом составе жидкости в электронной сигарете до того, как эта жидкость начинает испаряться.

В этом исследовании исследователи разработали процедуру для имитации вейпинга в лаборатории с использованием образцов легочной ткани, взятой у восьми некурящих.

Они обнаружили, что пар вызывает воспаление и нарушает деятельность альвеолярных макрофагов - клеток, которые удаляют потенциально вредные частицы пыли, бактерии и аллергены.

Исследователи отмечают, что некоторые последствия были похожи на те, которые наблюдаются у заядлых курильщиков и людей с хроническими болезнями легких.

В то же время они отмечают, что это результаты, полученные в лабораторных условиях в течение 48 часов, и говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять влияние на здоровье в долгосрочной перспективе.

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Впрочем, организация Общественное здоровье Англии (PHE) отмечает, что электронные сигареты гораздо менее вредные, чем курение, и люди могут смело использовать их, чтобы отказаться от обычных сигарет.

В феврале организация опубликовала независимый обзор последних исследований электронных сигарет.

В обзоре приходят к выводу, что подавляющее большинство доказательств свидетельствуют, что вейпинг значительно безопаснее курения, и несет незначительный риск для окружающих.

Согласно документу, они должны быть доступны по рецепту, учитывая, насколько успешно они помогали людям бросить курить.

Профессор Тикетт заявил, что несмотря на то, что электронные сигареты безопаснее традиционных, они все равно могут быть вредны в долгосрочной перспективе.

"Они безопаснее с точки зрения риска возникновения рака, но, если вы занимаетесь вейпингом 20 или 30 лет и это может привести к хроническим обструктивным заболеванием легких, то мы должны об этом знать", - говорит ученый.

И добавляет: "Я не верю, что электронные сигареты вреднее обычных, но у нас должен быть осторожный скептицизм относительно того, что они настолько безопасны, как нас заставляют верить".

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