Акции ювелирного дома Pandora падают, фирма сокращает работников
Датский ювелирный дом Pandora собирается сократить почти 400 рабочих мест после прогнозов, что продажи по итогам года будут ниже, чем ожидалось.
К обеду вторника акции компании на Копенгагенской фондовой бирже упали почти на 20%, оказавшись на самом низком уровне с мая 2014 года.
Pandora страдает из-за того, что меньше людей стали посещать торговые центры, особенно ключевом для нее американском рынке.
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Этот ювелирный дом известен своими браслетами и является крупнейшей в мире ювелирной компанией по объему производства.
Pandora имеет почти 2600 магазинами во всем мире, но продажи в ее более чем 600 магазинах в Великобритании и США в последнее время упали.
В заявлении компании говорится, что она намерена сократить 397 из своих 27 тыс. работников. Этот шаг там объяснили тем, что рост объема продаж в этом году ожидается на уровне 4-7%, что меньше прогнозируемых 7-10%.
Более половины сокращений коснется рабочих в Таиланде, где команду должны будут покинуть 218 сотрудников. Pandora производит свои ювелирные изделия на двух фабриках в Бангкоке и Ламфуни. Там работают около 13 тыс. человек.
Фирму основали в 1989 году Пер Эневольдсен и его тогдашняя жена Винни.
"Поведение потребителей меняется, и розничные сети должны достичь правильного баланса между физическими и интернет-магазинами", - отмечает Сорен Хансен, старший аналитик датского банка Sydbank.