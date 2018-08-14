Почему в Китае радужную форель теперь можно называть лососем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Радужную форель называют "жертвой" нового решения властей

Большинство рыбы, которую в Китае продают под видом лосося, на самом деле является радужной форелью.

Власти Китая решили узаконить такую продажу форели, введя обобщающий термин "лососевая рыба".

Отметим, что форель живет в пресной воде, в то время как лосось только рождается в пресной воде, а живет в соленой воде.

У этих видов рыб есть масса существенных отличий, однако в обоих мясо окрашено в красный цвет.

В мае местные СМИ сообщили, что треть рыбы, продаваемой в Китае под видом лосося, на самом деле была радужной форелью из провинции Цинхай.

Эта информация вызвала недовольство у многих потребителей, поскольку форель более склонна к появлению паразитов, чем лосось.

Китайская союз производителей и продавцов морской продукции, работающей под эгидой правительства, ввел обобщающий термин "лососевая рыба", включающий всех представителей семейства лососевых, в том числе и радужную форель.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Филе радужной форели и лосося довольно похожи

В эту категорию попадает радужная форель, так же как и другие подобные виды.

Пользователи социальной сети Weibo запустили специальный хэштег #RainbowTroutBecomesSalmon (Радужная форель становится лососем).

"Форель должна быть озадачена. Ее идентичность неожиданно изменили, сделав лососем", - пишет одна из пользовательниц.

Люди выдвигают предположения, что еще можно переименовать.

"Можем дать одно название всем морям и озерам? Они же технически почти одинаковые", - пошутил другой пользователь.

"Давайте обозначать раков как лобстеров", - предложил другой, уточняя, можно ли теперь студентам использовать эту информацию в тестах.

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