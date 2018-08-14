В Генуе обрушился большой мост: по меньшей мере 10 погибших

Копірайт зображення Polizia di Stato

Около итальянского города Генуя обвалился большой мост, автомобили падали с высоты около 100 м.

Итальянский министр транспорта Данило Тонинелли заявил, что это событие может оказаться "огромной трагедией". Источники в полиции заявляют о как минимум 10 погибших.

Информационное агентство Adnkronos со ссылкой на местную "скорую" сообщает о десятках погибших.

На фотографиях с места события видно много обломков, лежащих на земле.

Мост обрушился в основном на железнодорожные пути, сообщили чиновники агентству AFP. Они добавляют, что падали и легковые, и грузовые автомобили.

Копірайт зображення EPA

На одном снимке виден грузовик, стоящий в конце дороги перед пропастью.

На месте происшествия работают аварийные службы.

Мост, построенный в 1960-х годах, известен как мост Моранди. Обрушившаяся часть моста была десятки метров в длину.

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