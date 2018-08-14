Обрушение моста в Генуе: погибли уже 22 человека

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Около итальянского города Генуя обрушился большой мост, автомобили падали с высоты около 100 м.

Погибли по меньшей мере 22 человека, сообщают местные власти.

Итальянский министр транспорта Данило Тонинелли заявил, что это событие может оказаться "огромной трагедией".

Спасатели считают, что под завалами находятся люди, и число жертв может возрасти.

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На фотографиях с места события видно много обломков, лежащих на земле.

Мост обрушился в основном на железнодорожные пути, сообщили чиновники агентству AFP. Они добавляют, что падали и легковые, и грузовые автомобили.

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На одном снимке виден грузовик, стоящий в конце дороги перед пропастью.

На месте происшествия работают аварийные службы.

Мост, построенный в 1960-х годах, известен как мост Моранди. Обрушившаяся часть моста была десятки метров в длину.

По сообщениям, возможной причиной обрушения стала "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

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