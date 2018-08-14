Льюис и Кличко проведут необычный бой в Киеве

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Бывший боксер Леннокс Льюис собирается взять реванш на ринге в бою против мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко через 15 лет после своего поражения в Лос-Анджелесе.

Только на этот раз бывшие звездные тяжеловесы будут соревноваться не в боксе, а в шахматах, заявил Льюис в интервью Daily Mail.

По его словам, "бой" состоится в Киеве в первую неделю октября во время 56-го конгресса WBC.

"Мы будем играть в шахматы на боксерском ринге. Мы уже слишком стары, чтобы снова ндевать перчатки", - говорит 52-летний Льюис о себе и своем 47-летнем сопернике.

Daily Mail отмечает, что говорить о том, кто из бывших боксеров сильнее в шахматах, сложно.

Льюис неоднократно играл в шахматы со знаменитостями, а также основал Лондонскую академию для детей из малообеспеченных семей, которая благодаря шахматам открывает перед своими воспитанниками двери к университетскому образованию.

Кличко также регулярно играет в шахматы, часто со своим братом, а также посещает матчи мировых чемпионатов по шахматам.

Легендарный бой Льюиса и Кличко состоялся 21 июня 2003 года.

Из-за рассечения левой брови у Кличко врачи остановили бой, но на тот момент будущий мэр Киева уже опережал Льюиса по очкам со счетом 58:56.

После боя Льюис пообещал матч-реванш, но через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

Кличко с декабря 2013 года также не участвует в боях, выбрав политическую карьеру.

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