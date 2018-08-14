"Сенцов в предкритическом состоянии" - посетившая его правозащитница

Копірайт зображення facebook.com/denisovaombudsman Image caption Олег Сенцов голодает более 90 дней

Олег Сенцов говорит, что находится в "предкритическом" состоянии, но не собирается прекращать голодовку. Об этом в комментарии ВВС сообщила правозащитница Зоя Светова, которая посетила украинского режиссера в исправительной колонии строгого режима "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги.

"Чувствует он себя плохо, говорит, что его состояние предкритическое. То есть такое состояние очень быстро может перейти в критическое, и тогда не будет уверенности, что его жизнь могут спасти. Тогда его скорее всего вывезут в городскую больницу, чтобы положить в реанимацию", - отметила она.

По словам правозащитницы, сейчас Олег Сенцов находится в медицинской части колонии, в палате на четверых, где лежит один. У него сильная слабость, он быстро устает и не выходит на прогулку.

"Он считает, что похудел на 17 кг, врачи говорят, что на 11 кг", - сообщила Зоя Светова.

Правозащитница отметила, что Олег Сенцов принимает несколько ложек питательной смеси в день, которые "по сути дают ему возможность выжить".

"Он и в дальнейшем собирается продолжать голодовку, пока не освободят украинских политзаключенных", - отметила правозащитница.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

Освобождения Сенцова требуют как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Украине и других странах мира регулярно проходят акции в поддержку Олега Сенцова

Голодовка

14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который стартовал в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается с тех пор.

Он хотел таким образом привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

О том, что состояние режиссера после 90 дней голодания "катастрофически плохое", 11 августа сообщила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан - брат написал ей письмо.

В интервью ВВС News Украина она прокомментировала фото Олега Сенцова, которые перед этим опубликовала уполномоченная Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, снимки ей прислала российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые", - сказала сестра.

"Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном он лежит", - добавила она.

Сестра также рассказала об анемии, боли в сердце и слабом пульсе Сенцова.

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