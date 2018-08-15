Спасатели продолжают искать выживших под рухнувшим мостом в Генуе

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Ночью работы велись при помощи прожекторов

Спасатели не прекращают поиск уцелевших под завалами моста в Генуе, на севере Италии.

По сообщениям полиции, по меньшей мере 26 человек погибли и 15 получили тяжелые ранения во время катастрофы, когда десятки авто вместе с остатками моста падали с высоты 45 метров. Ранее местные власти сообщали о 35 погибших.

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По сообщениям, из-под обломков все еще слышны голоса, попавших в ловушку между обломками рухнувшего моста. 12 человек числятся пропавшими без вести.

На месте катастрофы работают около 300 спасателей со всей Италии. Им также помогают поисковые собаки.

"Мы не теряем надежды", - заявил представитель команды спасателей Эммануэль Джиффи агентству AFP. Он также отметил, что поисковые работы "будут вестись круглосуточно, пока не будет спасен последний уцелевший".

Между тем сотни людей были эвакуированы из-за угрозы новых разрушений.

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Официальных сведений о причинах обрушения нет. По одной из версий, возможной причиной могла стать "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

Министр внутренних дел Маттео Салвин заявил, что виновные в крушении моста будут привлечены к ответственности.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

Мост Моранди был построен в 1960-х. Он является частью автострады А-10, которая является важной транспортной звеном между местными портами, итальянской Ривьере и Югом Франции.

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