Скончался писатель Эдуард Успенский - автор Чебурашки и крокодила Гены

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В Москве в возрасте 80 лет скончался писатель, сценарист, автор детских книг и телеведущий Эдуард Успенский.

Как сообщают российские СМИ, в последние годы он лечился от онкологического заболевания.

В начале августа сообщалось, что писатель потерял сознание у себя дома в деревне Пучково, ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский придумал многих популярных персонажей - крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика.

В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область).

Сочинением стихов и рассказов он начал заниматься в старших классах школы.

В 1961 году закончил МАИ и несколько лет работал инженером на Втором московском приборостроительном заводе.

В студенческие годы Успенский сначала писал стихи и фельетоны для институской стенгазеты, а потом начал публиковаться в "Крокодиле" и "Неделе".

В 1966 году у него совместно с Аркадием Аркановым, Григорием Гориным и Феликсом Камовым вышла книга "Четверо под одной обложкой".

В 1960-1970 годах вышли его книги "Крокодил Гена и его друзья", "Чебурашка и его друзья" и "Отпуск крокодила Гены", которые принесли ему огромную популярность.

Первая книга Успенского про Дядю Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика - "Дядя Фёдор, пёс и кот" - была опубликована в 1974 году. По книге было снято три популярных мультипликационных фильма: "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".

Детские стихи Успенского печатали в "Литературной газете". В дальнейшем он стал автором сценариев мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку, цикла "Следствие ведут Колобки" и "Пластилиновая ворона". В общей сложности Успенский написал сценарии к 58 мультипликационным фильмам.

В 1970 году Успенский стал автором и сценаристом первых выпусков детской программы Всесоюзного радио "Радионяня", в 1975 году - детской передачи "АБВГДейка"на Центральном телевидении. В 1990-е годы была автором и ведущим музыкальной программы "В нашу гавань заходили корабли" ("Радио России"), а в 1999-2011 гг. - одноименной телепрограммы, которая выходила в эфир на каналах НТВ, ТВ-6, ТВС и "Пятом канале".

Эдуард Успенский писал сказочные повести, сценарии к детским кинофильмам, театральные пьесы, стихи и рассказы.

В 1997 году писатель был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В 2010 году Успенский стал лауреат премии правительства РФ в области культуры за книгу "Истории про девочку со странным именем".

Произведения Успенского переведены на 25 языков.

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