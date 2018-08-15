Женщину арестовали за "любовь к опере"

Копірайт зображення Index.hu Image caption Местные жители прозвали дом, где нон-стоп пел Пласидо Доминго оперным театром

В Словакии арестовали женщину, которая доводила своих соседей до белого каления оперной музыкой в течение 16 лет.

Как сообщает венгерский новостной сайт Parameter.sk, жительница Стурово Ева Н. с утра до вечера слушала на повторе на полной громкости одну и ту же четырехминутную арию из оперы Джузеппе Верди "Травиата".

Parameter.sk уточняет, что женщина включала арию на полную громкость, чтобы заглушить лай соседской собаки.

Разгневанные соседи обращались в СМИ, однако ария в исполнении Пласидо Доминго продолжала терроризировать людей.

Копірайт зображення Index.hu Image caption Местные жители говорят, что страдала вся улица

"Я люблю Пласидо Доминго, - рассказала пострадавшая соседка венгерскому новостному сайту Index.hu. - Но не до такой же степени".

"Вся улица страдает", - пожаловался другой житель Штурово словацкому изданию Sme.

Полиция арестовала "меломанку" в понедельник, ее обвиняют в нарушении общественного порядка и преследовании. Женщина пребывает под стражей, ей грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы, если ее вина будет доказана.

Это не первый случай, когда соседи не дают спокойно жить, нарушая тишину.

В марте 2017 года жительницу британского Уолсола арестовали за то, что та слушала на повторе на полной громкости песню британского исполнителя Эда Ширана Shape of You.

Репортаж Тома Маллигана

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