Женщину арестовали за "любовь к опере"
В Словакии арестовали женщину, которая доводила своих соседей до белого каления оперной музыкой в течение 16 лет.
Как сообщает венгерский новостной сайт Parameter.sk, жительница Стурово Ева Н. с утра до вечера слушала на повторе на полной громкости одну и ту же четырехминутную арию из оперы Джузеппе Верди "Травиата".
Parameter.sk уточняет, что женщина включала арию на полную громкость, чтобы заглушить лай соседской собаки.
Разгневанные соседи обращались в СМИ, однако ария в исполнении Пласидо Доминго продолжала терроризировать людей.
"Я люблю Пласидо Доминго, - рассказала пострадавшая соседка венгерскому новостному сайту Index.hu. - Но не до такой же степени".
"Вся улица страдает", - пожаловался другой житель Штурово словацкому изданию Sme.
Полиция арестовала "меломанку" в понедельник, ее обвиняют в нарушении общественного порядка и преследовании. Женщина пребывает под стражей, ей грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы, если ее вина будет доказана.
Это не первый случай, когда соседи не дают спокойно жить, нарушая тишину.
В марте 2017 года жительницу британского Уолсола арестовали за то, что та слушала на повторе на полной громкости песню британского исполнителя Эда Ширана Shape of You.
Репортаж Тома Маллигана