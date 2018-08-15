Авто, алкоголь, табак: Эрдоган ударил пошлинами по США

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Эрдоган обвинил США в стремлении "вонзить нож в спину [Турции]"

Турция резко повысила пошлины на импорт товаров из США.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, предусматривающий увеличение ввозных пошлин на легковые автомобили до 120%, алкогольные напитки - до 140% и листовой табак - до 60%.

Объясняя повышение тарифов, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что импортные пошлины были увеличены "в ответ на нападения США на нашу экономику".

Курс турецкой лиры упал почти на 20% из-за санкций США.

Кроме того, новые пошлины ввели на американскую косметику, рис и уголь. Турция ранее заявляла, что будет бойкотировать американские электронные товары.

Инфляция

Курс турецкой лиры в понедельник упал до исторического минимума, однако позже его удалось немного поднять.

С января лира потеряла более 34% своей стоимости по отношению к доллару США. Это привело к увеличению цен на товары повседневного спроса.

Президент Эрдоган заявил во вторник, что Турция принимает меры для стабилизации экономики и не может "поддаться врагу", инвестируя в иностранную валюту.

Эрдоган контролировал уровень инфляции и займов, однако настаивает, что тяжелое положение лиры является результатом "кампании", возглавляемой иностранными государствами.

Пастор-узник

Реджеп Эрдоган обвинил США в попытке "поставить Турцию на колени, угрожая из-за дела пастора".

Однако США настаивают, что Эндрю Брансон, который руководил крохотной церковью Воскресенья в Измире, является "жертвой несправедливого ареста".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп назвал пастора Эндрю Брансона "невинным верующим"

50-летний Брансон - пастор-евангелист из Северной Каролины.

Он удерживается властью Турции с осени 2016 года. Его обвинили в сотрудничестве с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции считают организатором неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.

Также его обвинили в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В среду турецкий суд отклонил последнюю просьбу пастора освободить его из-под домашнего ареста. Однако этот вопрос еще рассмотрят в Верховном суде, сообщил Reuters адвокат Брансона.

Эндрю Брансон решительно отрицает все обвинения, ему грозит до 35 лет тюрьмы.

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