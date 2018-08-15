"Пакет малыша" в роддоме - уже с 1 сентября. Что туда войдет?

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Министерство социальной политики обнародовало подробный список содержимого "пакета малыша" - единовременного пособия при рождении ребенка.

С 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей для новорожденных.

В набор входят, в частности: подгузники, влажные салфетки, пеленки, две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, "человечки" с длинным рукавом и штанишками, носки.

Также пакет малыша включает: термометр для воды; термометр для тела электронный, с резиновым наконечником; ножницы маникюрные детские; прокладки для лактации, одеяло теплое/демисезонное и плед-одеяло; матрас для колыбели; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.

Весь комплект будет упакован в коробку-колыбельку из прочного картона.

В министерстве соцполитики указывают, что эта помощь оказывается с целью "помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми и качественными вещами".

Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, пакет будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, сообщает Минсоцполитики.

"Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка", - отметили в министерстве.

Ежегодно в Украине рождается 400 тысяч детей. То есть, на закупку пакетов из госбюджета будет выделяться около 2 млрд гривен.

Сразу же после появления информации о намерении правительства ввести существующую в других странах практику "бэби-боксов", в социальных сетях появились неоднозначные комментарии, и не только положительные.

В частности, писали, что поиск подгузников и косметики - индивидуальное дело. Многие предлагали выделенные средства направлять на другие нужды новорожденных, например, на тесты для выявления генетических заболеваний.

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