Авто, алкоголь, табак: Эрдоган ударил пошлинами по США

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Эрдоган обвинил США в стремлении "вонзить нож в спину (Турции)"

Турция резко повысила пошлины на импорт товаров из США.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, предусматривающий увеличение ввозных пошлин на легковые автомобили до 120%, алкогольные напитки - до 140% и листовой табак - до 60%.

Объясняя повышение тарифов, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что импортные пошлины были увеличены "в ответ на нападения США на нашу экономику".

Курс турецкой лиры упал почти на 20% из-за санкций США.

Кроме того, новые пошлины ввели на американскую косметику, рис и уголь. Турция ранее заявила, что будет бойкотировать американские электронные изделия.

Инфляция

Курс турецкой лиры в понедельник упал до исторического минимума, однако позже его удалось немного поднять.

Президент Эрдоган заявил во вторник, что Турция принимает меры для стабилизации экономики и не может "поддаться врагу", инвестируя в иностранные валюты.

Эрдоган контролировал уровень инфляции и заимствований, однако настаивает, что тяжелое положение лиры - результат "кампании", возглавляемой иностранными государствами.

Пастор в заключении

Реджеп Эрдоган обвинил США в попытке "поставить Турцию на колени, угрожая за дела пастора".

Однако США настаивают на том, что Эндрю Брансон, который руководил крохотной церковью Воскресения в Измире, - "жертва несправедливого заключения".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп назвал пастора Эндрю Брансона "невинным верующим"

50-летний Брансон - пастор-евангелист из Северной Каролины.

Его удерживают турецкие власти с осени 2016 года. Брансона обвинили в сотрудничестве с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году.

Также его обвинили в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В среду турецкий суд отклонил последнюю просьбу пастора освободить его из-под домашнего ареста. Однако представление еще предстоит рассмотреть Верховному суду, сообщил Reuters адвокат Брансона.

Эндрю Брансон решительно отрицает обвинения, ему грозит до 35 лет заключения.

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