В США трансгендер претендует на пост губернатора - впервые в истории

Копірайт зображення Amanda Edwards/WireImage Image caption Кристин Холлкуист в случае победы станет самым высокопоставленным трансгендером в США

Женщина-трансгендер впервые поборется за пост губернатора в США. Кристин Холлкуист будет представлять Демократическую партию на выборах в штате Вермонт. Победа на выборах позволит ей стать самым высокопоставленным трансгендером в системе американской власти.

На праймериз Демократической партии Холлкуист удалось опередить трех других кандидатов - в том числе 14-летнего подростка. Сами выборы состоятся в ноябре 2018 года.

"Сегодня вечером мы сотворили историю. Я очень горда, что сегодня представляю демократов", - сказала Холлкуист, выступая перед сторонниками после своей победы на внутрипартийном голосовании. Ее поддержали 46% голосовавших.

До смены пола претендента на пост губернатора звали Дэвид Холлкуист. В интервью Guardian демократ призналась, что участие в губернаторской гонке не стало для нее тяжелейшим испытанием: "Я всем рассказываю, что это не самое сложное, что мне приходилось делось. Мне кажется, по сравнению со сменой пола все остальное вообще довольно легко".

В своей предвыборной программе Холлкуист пообещала расширить в Вермонте доступ к интернету, а также вести энергетическую политику с учетом требований экологии. Раньше Холлкуист возглавляла энергетическую компанию Vermont Electric Cooperative.

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Холлкуист рассказала, что в политику ее вовлекла победа Дональда Трампа на президентских выборах. В 2017 году она приняла участие в нескольких акциях протестах в Вашингтоне, а затем и вовсе уволилась и выдвинула кандидатуру на пост губернатора.

"8 ноября 2016 года я поняла, что мир изменился. Я пошла спать, это была настоящая травма, своеборазная "политическая депрессия", я не знала, что делать. Многие в нашей стране пролили немало слез из-за того, что случилось в тот день", - говорит Холлкуист.

Соперником Холлкуист на выборах станет действующий губернатор Фил Скотт, представляющий Республиканскую партию. Он считается фаворитом в гонке, несмотря на то, что, согласно опросам, в последний год его популярность снизилась. На президентских выборах в 2016 году победу в Вермонте одержала кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

В случае победы Холлкуист станет самым высокопоставленным, но не единственным чиновником-трансгендером в США. В 2017 году журналистка Даника Роем стала первым открытым трансгендером, кому удалось попасть в законодательное собрание штата - она одержала победу на выборах в Виргинии. Джесс Гербст, тоже открытый трансгендер, занимает пост мэра города Нью-Хоуп в Техасе.

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