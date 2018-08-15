Отказ Лаймы Вайкуле выступить в Крыму разозлил россиян

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Латвийская певица, которая также популярна в России, отказалась от выступления в аннексированном Россией Крыму. Это решение поп-звезды натолкнулось на жесткую критику в России.

Звездные времена Лаймы Вайкуле пришлись на 1990-е, но у нее до сих пор много поклонников в России. Однако на предложение выступить в Крыму она заявила, что "не поедет". Лайма Вайкуле заявила, что у нее твердые убеждения по Крыму, и она не поедет туда, каким бы ни был гонорар.

"Я гражданка Европейского Союза, я не имею права ехать туда", - заявила певица, ссылаясь на санкции, введенные ЕС против России из-за аннексии Крыма.

Копірайт зображення Sputnik/Alamy Image caption Карьера Лаймы Вайкуле началась еще при Советском Союзе в 1980-х

Алексей Пушков, член Совета федерации, верхней палаты российского парламента - один из нескольких известных российских политиков и деятелей культуры, которые осудили позицию певицы.

Он заявил, что в случае, если Лайма Вайкуле не хочет зарабатывать гонорары в России, то может "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы для европейцев, которых там нет, и они даже не знают, кто она такая".

Он также посмеялся над фразой Вайкуле о том, что европейцам запрещено посещать Крым.

"Это вымысел и полный бред", - написал он в Twitter.

В подтверждение своего мнения он напомнил о визитах в Крым экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и нынешнего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, а также "депутатов из Франции, Италии, Германии и других стран ЕС".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сильвио Берлускони посетил Крым в 2015 году вместе с президентом Путиным

Между тем, Раймонд Паулс, еще один латвийский музыкант, который также получил известность во времена СССР, поддержал позицию Лаймы Вайкуле.

"Это ее выбор, она свободна делать то, что хочет. Сегодня я не езжу никуда (в Россию - ред.) - ни в Москву, ни просто путешествовать", - заявил он радио "Говорит Москва".

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