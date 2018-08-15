Киев уличил Кремль во "лжи": должен ли Сенцов сам просить о помиловании?

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Утверждение российских официальных органов о том, что процедура помилования Олега Сенцова возможна только в случае личного ходатайства осужденного, в Киеве назвали циничным.

Об этом заявила представитель президента Украины в Минской контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Она сослалась на освобождение из российского заключения украинского депутата Надежды Савченко, также лично не просившей о помиловании.

"Кремль лжет! Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий", - заявила Геращенко.

15 августа Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе России отказалась принимать ходатайства матери Олега Сенцова, а также архиепископа Симферопольского и Крымского Климента о помиловании украинского режиссера.

"Интерфаксу" пояснили в пресс-службе губернатора округа, что комиссия может рассмотреть ходатайство только в случае, если с ним обратится лично Олег Сенцов.

В этот же день похожий ответ мама Сенцова получила от управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России.

"Процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, с которым он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в письме из администрации президента России.

Сам Олег Сенцов неоднократно через адвоката и сестру Наталью Каплан заявлял, что не будет просить помилования.

15 августа - 94-й день голодовки украинского режиссера.

Прецедент Савченко

Ирина Геращенко напомнила, что Надежда Савченко, удерживаемая в российской тюрьме, о помиловании не просила, с такой просьбой к Владимиру Путину обратились, по официальным сообщениям, родственники погибших на Донбассе российских журналистов.

В конце мая 2016 года, уже после обмена Савченко на двух осужденных в Украине россиян, в Кремле сообщили, что перед обменом ее помиловали.

Сама Савченко не признала вину и ходатайства о помиловании не подавала. В Кремле тогда заявили, что Путин помиловал Савченко по просьбе вдов российских журналистов, погибших на Донбассе.

О том, что лично не обращались за помилованием заявляли также лидеры крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Ахтем Чийгоз написал об этом также в комментарии к заявлению Ирины Геращенко на Facebook.

Дело Сенцова и голодание

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

В Украине и других странах мира регулярно проходят акции в поддержку Олега Сенцова.

14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который проходил в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.

Он объявил голодовку, потому что хочет таким образом привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма граждан Украины.

О том, что состояние режиссера после 90 дней голодания "катастрофически плохое", 11 августа сообщила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан - брат написал ей письмо.

В интервью ВВС News Украина она прокомментировала фото Олега Сенцова, которые перед тем опубликовала уполномоченная Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, те снимки ей прислала русский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые", - сказала сестра.

"Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном, он лежит", - добавила она.

Сестра также отметила анемию, боли в сердце и слабый пульс.

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