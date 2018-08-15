В трагедии в Генуе травмированы двое украинцев: какое их состояние

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Среди раненых в результате обрушения моста Моранди в Генуе есть двое граждан Украины.

Сейчас они находятся в местной больнице "Сан Мартин", сообщило генконсульство Украины в Милане на своей странице в Facebook.

В этой трагедии, которая произошла в Италии накануне, погибли 39 человек.

"Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа", - говорится в сообщении.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генконсульство поддерживает постоянную связь", - отмечают в украинском консульстве.

Ряд итальянских интернет-изданий, в частности, "Caserta ReporTV" , Matese News сообщили, что двое украинцев, мужчина и женщина, находились в автомобиле, когда мост рухнул. Автомобиль падал с высоты 80 метров, он полностью разрушен, но молодые люди выжили, их вытащили из-под обломков спасатели.

Врачи говорят, что их жизни ничего не угрожает.

Обвал моста

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Ночью работы велись с помощью прожекторов

Обвал моста произошел 14 августа. Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной его разрушения могло стать ослабление опорных конструкций.

По состоянию на 15 августа подтверждены 39 погибших, среди них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет.

Ранены 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков.

В момент обрушения на мосту было более 30 автомобилей, в том числе грузовики.

Спасатели не прекращают поиск уцелевших под завалами моста в Генуе на севере Италии.

По сообщениям, из-под обломков все еще слышны голоса тех, кто попал в ловушку между обломками моста. От 4 до 12 человек числятся пропавшими без вести.

На месте катастрофы работают около 300 спасателей со всей Италии. Им также помогают поисковые собаки.

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"Мы не теряем надежды", - заявил представитель спасательной команды Эммануэль Джиффи агентству AFP. Он также отметил, что поисковые работы "будут проводиться круглосуточно, пока не будет спасен последний уцелевший".

Между тем, сотни людей были эвакуированы из-за опасений, что могут обвалиться другие части моста.

Причины катастрофы, произошедшей после сильного ливня, остаются невыясненными, однако уже сейчас раздаются упреки относительно безопасности конструкции моста.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что виновные в разрушении моста будут привлечены к ответственности.

С какими вызовами столкнулись спасатели?

"Мы продолжаем поисковую операцию, потому что считаем, что под завалами остаются живые люди", - заявила Reuters пресс-секретарь полиции Генуи Алессандра Буччи.

Копірайт зображення Reuters

Во время катастрофы на мосту было от 30 до 35 легковых авто и три большие фуры.

Одна из опор и участок моста упали на железнодорожные пути в реку, а также на склад. Согласно сообщениям, из тех, кто был в этот момент на земле, никто не погиб, но несколько человек получили ранения.

Марчелло где Анжелис, который координирует работу спасателей из Красного Креста, рассказал ВВС, что их работа сейчас похожа на ту, которую выполняют во время землетрясения.

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Копірайт зображення EPA

"Существует возможность того, что обломки образовали ниши, которые, собственно, могут защитить уцелевших", - рассказал представитель Красного Креста.

Как упал мост?

Секция моста длиной в около 200 метров обвалилась примерно в 11:30 по местному времени. В полиции говорят, что это сопровождалось огромным облаком пыли.

Анонимный свидетель, которого цитирует итальянское агентство Ansa заявил: "Мы услышали громкий грохот, и сначала думали, что это сильный гром. Мы живем в 5 км от моста, но звук был очень сильным... Мы очень испугались... (После этого) движение по городу стало абсолютно безумным, а затем транспорт вообще парализовало".

Разрушение моста стало "чрезвычайным происшествием на транспортной артерии, которая важна не только для Генуи, но и для всей страны", - заявил губернатор Лигурии Джованни Тоти.

"Мост Моранди объединяет три главных порта нашей страны. Им пользуются сотни тысяч людей. Доки, (расположенные за мостом - Ред.) принимают львиную долю импорта нашей страны. Это подорвало всю логистическую систему Италии. Мы ожидаем, что реакция правительства будет быстрой", - также заявил Тоти.

Новое итальянское правительство обещало увеличить расходы на развитие общественной инфраструктуры.

В 2006 году страна тратила более 14 млрд евро на содержание дорог. Однако по данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, со времен финансового кризиса 2008 года инвестиции упали до менее чем 4 млрд евро в год.

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