В Киеве заработала система велопроката: где найти и сколько это стоит

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В Киеве начала работать система общественного велопроката Bike sharing, сообщила пресс-служба КГГА.

Система велопроката создана при участии немецкой компании Nextbike, оператора подобных систем в более чем 150 городах в 25 странах мира.

Велосипеды можно взять на прокат на 33 велостанциях - в частности, возле станций метро "Лукьяновская", "Почайна", "Золотые ворота", "Арсенальная", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра", "Левобережная", "Харьковская", "Поздняки", "Осокорки", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", а также на Софиевской площади, Майдане Независимости, Михайловской площади, Контрактовой, Почтовой площадях, Крещатике (возле КГГА) и на улице архитектора Городецкого, в парке Шевченко, на Радужном массиве, Русановской набережной.

Прокат за полчаса стоит 30 грн, месячный абонемент - 199 гривен, абонемент на сезон - 599 гривен.

Доступны для проката уже 100 велосипедов.

"Чтобы взять велосипед в аренду, нужно загрузить в телефон мобильное приложение Nextbike, далее - зарегистрироваться в нем. И если хотите проехаться - подносите мобильный к QR-коду на велосипеде в пункте проката, выбираете абонемент и нажимаете "Начать прокат", - сообщают в КГГА.

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Велосипеды оснащены GPS, поэтому известно, где они и кто ими пользуется.

К концу следующего года киевская мэрия планирует увеличить количество велосипедов в системе проката до двух тысяч.

"Городская власть проведет инвестиционный конкурс, на котором определят оператора или операторов, которые будут внедрять в Киеве систему bike sharing на 300 велостанций. Проект - инвестиционный, и город денег не тратит", - отмечают в КГГА.

Кроме того, киевская власть обещает создать три магистральных веломаршрута и обустроить 64 улицы, "чтобы велосипедистам было комфортно по ним передвигаться".

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