Смертник атаковал образовательный центр в Кабуле: десятки погибших
По меньшей мере 48 человек погибли и 67 человек получили ранения в результате взрыва в образовательном центре в афганской столице Кабуле. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
В полиции сообщили, что нападающий зашел в образовательный центр во время занятий и привел в действие пояс смертника. Среди погибших немало абитуриентов, которые готовились ко вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.
"Мы можем подтвердить, что взрыв совершен смертником, который пришел пешком", - отметил AFP представитель полиции Хашмат Станикзай.
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Здание образовательного центра расположено в районе Кабула, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Они часто становятся мишенью сторонников группировки "Исламское государство", которые считают всех шиитов еретиками.
Группировка Талибан отвергает причастность к этому нападению.
Атака смертника произошла через несколько часов после того, как Талибан объявил, что не гарантирует безопасность сотрудникам Красного Креста в Афганистане. Ранее группировка выразила недовольство отношением в тюрьмах к заключенным, относящихся к Талибану.
Сегодня утром во время атаки на военный блокпост в афганской провинции Баглан погибли девять полицейских и 35 солдат.
В последнее время насилие в Афганистане обострилось - вследствие боев за город Газни с боевиками Талибана погибли по меньшей мере 100 афганских силовиков, сообщается о многочисленных жертвах среди гражданских.