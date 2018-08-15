Смертник атаковал образовательный центр в Кабуле: десятки погибших

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По меньшей мере 48 человек погибли и 67 человек получили ранения в результате взрыва в образовательном центре в афганской столице Кабуле. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В полиции сообщили, что нападающий зашел в образовательный центр во время занятий и привел в действие пояс смертника. Среди погибших немало абитуриентов, которые готовились ко вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.

"Мы можем подтвердить, что взрыв совершен смертником, который пришел пешком", - отметил AFP представитель полиции Хашмат Станикзай.

Здание образовательного центра расположено в районе Кабула, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Они часто становятся мишенью сторонников группировки "Исламское государство", которые считают всех шиитов еретиками.

Группировка Талибан отвергает причастность к этому нападению.

Копірайт зображення EPA Image caption Во время нападения в образовательном центре проходили занятия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди погибших немало абитуриентов

Атака смертника произошла через несколько часов после того, как Талибан объявил, что не гарантирует безопасность сотрудникам Красного Креста в Афганистане. Ранее группировка выразила недовольство отношением в тюрьмах к заключенным, относящихся к Талибану.

Сегодня утром во время атаки на военный блокпост в афганской провинции Баглан погибли девять полицейских и 35 солдат.

В последнее время насилие в Афганистане обострилось - вследствие боев за город Газни с боевиками Талибана погибли по меньшей мере 100 афганских силовиков, сообщается о многочисленных жертвах среди гражданских.

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