Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации

Копірайт зображення Reuters Image caption Джон Бреннан ушел с поста директора ЦРУ в январе 2017 года

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего шефа ЦРУ и ярого критика нынешнего главы государства.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила об этом решении, зачитав журналистам распоряжение Трампа, где поведение Бреннана было названо эксцентричным.

После американо-российского саммита в Хельсинки Бреннан обрушился с нападками на Трампа, обвинив его в госизмене.

В прошлом году Бреннан заявлял, что расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Россией в 2016 году вполне обосновано.

Трамп в свою очередь неоднократно называл это "охотой на ведьм".

Лишь накануне, 14 августа, Бреннан написал в Twitter, обращаясь напрямую к Дональду Трампу: "Поразительно, как часто вы не проявляете в своем поведении даже минимальных признаков порядочности, цивилизованного обращения и добросовестности. Похоже, что вы так никогда и не поймете, что это такое - быть президентом, как и того, что нужно для того, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как огорчительно, как опасно для нашей нации".

Что говорится в заявлении Трампа?

"Как глава исполнительной власти и главнокомандующий, я, по конституции, несу особую ответственность в деле защиты секретной информации нашей страны, куда входит и контроль за доступом к ней. Я решил отозвать допуск к секретной информации у Джона Бреннана, бывшего директора Центрального разведывательного управления", - говорится в распоряжении президента.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп пригрозил, что отзовет допуск у целого ряда бывших ответственных работников в сфере национальной безопасности

"В прошлом бывшим начальникам разведывательных и правоохранительных органов разрешалось сохранять допуск к секретной информации по окончании их госслужбы как знак профессионального уважения их заслуг, а также с тем, чтобы они могли оказывать консультации своим преемникам в вопросах, по которым у них имелись некие особые знания. Ничто из вышеперечисленного не является основанием для того, чтобы сохранить Бреннану его допуск к секретной информации", - полагает Трамп.

В этом заявлении также говорится, что Дональд Трамп продолжает рассматривать, не лишить ли допуска к национальным секретам и других бывших госслужащих, в частности, уволенного в прошлом году бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клеппера, бывшего директора Национального агентства по вопросам безопасности Майкла Хейдена и бывшего генерального прокурора Салли Йетс.

Что они заявляли ранее?

Джон Бреннан: назвал поведение Трампа после американо-российского саммита в Хельсинки "ничем иным, как изменой".

Джеймс Коми: назвал президента "морально непригодным" для того, чтобы быть президентом. В своих мемуарах Коми сравнил Трампа с главарем банды.

Джеймс Клеппер: говорил, что уотергейтский скандал блекнет в сравнении с расследованием о вмешательстве России во время предвыборной кампании.

Майкл Хейден : в июне 2018 года разместил в Twitter фото нацистского концлагеря с подписью: "Были [в истории] правительства, которые разделяли матерей с их детьми", сделав тем самым открытый выпад в адрес политики администрации Трампа по разделению семей нелегальных иммигрантов.

Анализ

Джон Сопел, корреспондент ВВС в США

Джон Бреннан - ярый критик президента.

Он называл Дональда Трампа изменником в связи с его встречей с российским президентом в Хельсинки; он называл его идиотом и угрозой для США.

Теперь Дональд Трамп отомстил ему, отозвав допуск к секретной информации, и еще пригрозил сделать то же самое целому ряду бывших ответственных работников в сфере национальной безопасности. Их объединяет одно: все они ругали нынешнего президента.

Однако в обосновании этого решения президента не содержится никаких указаний на то, что Бреннан мог "сливать" секретную информацию или зарабатывать на ней деньги.

Вместо этого в заявлении Белого дома говорится об эксцентричном поведении Бреннана, его "диких выходках" и "безумных высказываниях".

Это решение, по-видимому, было принято без консультации с директором национальной разведки США Дэном Коутсом.

И оно уже вызвало критику. Бывший госсекретарь Джон Керри сказал, что президент поступает как правитель "банановой республики". Раздались голоса на предмет того, что Трамп затыкает рот своим критикам.

Примечательно и время обнародования этого решения. Белый дом уже много дней находился под огнем яростной критики со стороны раздосадованного бывшего советника президента.

К тому же сейчас как раз прозвучали финальные прения на суде по делу бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Да и брифинг, на котором было сделано заявление по поводу Бреннана, не был запланирован заранее. Все это напоминает скоординированные усилия к тому, чтобы сменить тему для обсуждения в проессе.

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