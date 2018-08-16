Швеция хочет депортировать украинку, которая лишилась ноги в результате теракта - СМИ
Из Швеции хотят депортировать украинку, которая лишилась ноги в результате теракта в Стокгольме. Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.
7 апреля 2017 года грузовик, за рулем которой находился гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, въехал на пешеходную улицу Дротингатан и сбил насмерть пятерых человек, еще 15 получили ранения.
Среди пострадавших была 38-летняя украинка Ирина, которая во время теракта выбирала на Дротингатан подарок для дочери. Шведка Кристина Мальмквист доставила украинку в больницу.
Ирине ампутировали правую ногу, несколько недель она пролежала в больнице. Поскольку женщина была одним из ключевых участников судебного процесса над Рахматом Акиловым, ей предоставили временную визу, а ее дочери позволили переехать из Киева в Швецию.
В июне этого года судебный процесс над Рахматом Акиловым завершился. Его приговорили к пожизненному заключению.
Несколько дней назад шведский миграционный совет решил, что Ирина и ее 13-летняя дочь София, которая учится в шведской школе, должны покинуть страну, поскольку ее гуманитарная ситуация "не кажется особенно серьезной".
"Я получила несколько толстых конвертов с документами от Шведского миграционного совета. Сообщение пришло в пятницу, я проплакала все выходные", - рассказала шведским журналистам украинка.
Она намерена обжаловать решение миграционного совета, и через своего публичного представителя заявила, что не сможет получить в Украине такого ухода, как в Швеции. Миграционный совет это мнение не разделяет и считает, что женщина может получить необходимое лечение в Украине.
Как сообщает шведское издание Aftonbladet, после теракта Ирину посетил в больнице шведский премьер Стефан Лёвен.
"Когда Стефан Лёвен пришел в больницу, он пообещал оказать мне всю необходимую поддержку", - вспоминает Ирина.
Женщина рассказывает, что до сих пор испытывает боли в правой части тела, а лекарства вызвали у нее проблемы с зубами.
Ирина объясняет, что в Украине не сможет получить ту медицинскую помощь, которую оказывает Швеция. Ведь ее государство находится в сложном финансовом положении, там лекарства стоят больших денег, а женщине необходимо менять протез каждые три месяца.
"Я не смогу получить там такой уход, как здесь. А как я смогу поддержать двух своих детей? Нападение изменило мою жизнь ...", - говорит Ирина.