Швеция хочет депортировать украинку, которая лишилась ноги в результате теракта - СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теракт в Стокгольме на улице Дротингатан - один из самых кровавых в истории Швеции

Из Швеции хотят депортировать украинку, которая лишилась ноги в результате теракта в Стокгольме. Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

7 апреля 2017 года грузовик, за рулем которой находился гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, въехал на пешеходную улицу Дротингатан и сбил насмерть пятерых человек, еще 15 получили ранения.

Среди пострадавших была 38-летняя украинка Ирина, которая во время теракта выбирала на Дротингатан подарок для дочери. Шведка Кристина Мальмквист доставила украинку в больницу.

Ирине ампутировали правую ногу, несколько недель она пролежала в больнице. Поскольку женщина была одним из ключевых участников судебного процесса над Рахматом Акиловым, ей предоставили временную визу, а ее дочери позволили переехать из Киева в Швецию.

В июне этого года судебный процесс над Рахматом Акиловым завершился. Его приговорили к пожизненному заключению.

Несколько дней назад шведский миграционный совет решил, что Ирина и ее 13-летняя дочь София, которая учится в шведской школе, должны покинуть страну, поскольку ее гуманитарная ситуация "не кажется особенно серьезной".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жизнь Ирины изменилась 7 апреля 2017 года, когда террорист направил грузовик на прохожих на пешеходной улице в центре Стокгольма

"Я получила несколько толстых конвертов с документами от Шведского миграционного совета. Сообщение пришло в пятницу, я проплакала все выходные", - рассказала шведским журналистам украинка.

Она намерена обжаловать решение миграционного совета, и через своего публичного представителя заявила, что не сможет получить в Украине такого ухода, как в Швеции. Миграционный совет это мнение не разделяет и считает, что женщина может получить необходимое лечение в Украине.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, после теракта Ирину посетил в больнице шведский премьер Стефан Лёвен.

"Когда Стефан Лёвен пришел в больницу, он пообещал оказать мне всю необходимую поддержку", - вспоминает Ирина.

Женщина рассказывает, что до сих пор испытывает боли в правой части тела, а лекарства вызвали у нее проблемы с зубами.

Ирина объясняет, что в Украине не сможет получить ту медицинскую помощь, которую оказывает Швеция. Ведь ее государство находится в сложном финансовом положении, там лекарства стоят больших денег, а женщине необходимо менять протез каждые три месяца.

"Я не смогу получить там такой уход, как здесь. А как я смогу поддержать двух своих детей? Нападение изменило мою жизнь ...", - говорит Ирина.

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