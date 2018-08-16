В 2019 году для содержания армии потребуется минимум 112 млрд гривен - Муженко

Начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что в 2019 году финансирование армии необходимо обеспечить на уровне не менее 112 млрд гривен.

"Мы подсчитали, для обеспечения минимальных потребностей армии это должна быть сумма примерно 112 млрд грн. А пока нам предоставляют показатели в 82 млрд грн. И этого явно недостаточно для того, чтобы поддерживать ВСУ в боеспособном состоянии, я уже не говорю о наращивании способности", - рассказал руководитель Генштаба в интервью BBC News Украина.

По его словам, сейчас наблюдается отток военных кадров, в том числе из-за проблем материального характера. Это может иметь серьезные последствия для боеготовности ВСУ.

Виктор Муженко пояснил, что из-за увольнения в армию набирают новых контрактников, которых необходимо обучать.

"А через некоторое время они снова увольняются. Мы должны держать мощное ядро ​​ВС, тогда это будет способствовать усилению боеспособности армии", - утверждает он.

"Наши исследования показывают, что базовое денежное обеспечение военнослужащего должно быть на уровне 15 тысяч. У нас сейчас 7 тысяч, эта цифра должна вырасти минимум вдвое. Тогда это будет достойный уровень материальной компенсации за все те неудобства и то напряжение, которое они испытывают", - рассказал Муженко BBC News Украина.

При этом он заверил, что на передовую эта ситуация не влияет, ведь там денежные выплаты значительно выше.

Полный текст интервью читайте позже на сайте BBC News Украина.

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