Производитель пива Corona инвестирует $4 млрд в коноплю

Копірайт зображення Getty Images Image caption Инвестиции связаны с тем, что все больше стран легализуют медицинское использование конопли

Владелец пивного бренда Corona - Constellation Brands - планирует инвестировать 4 млрд долларов в ведущего канадского производителя конопли Canopy Growth. Сделка станет крупнейшей инвестицией в этой сфере.

В прошлом году Constellation вложил 200 млн в компанию Canopy для производства безалкогольного напитка на основе конопли.

Алкогольный гигант хочет воспользоваться легализацией конопли во все большем количестве стран мира.

На фоне новости о сделке акции Canopy на местной бирже выросли на 30%, в то же время на Wall Street акции Constellation Brands упали на 6%.

Две компании заявили, что инвестиции позволят Canopy расширить бизнес и выйти на рынок почти 30 стран, в которых внедряются государственные программы медицинского применения конопли.

Canopy сейчас является крупнейшей компанией по легальному производству продукции из конопли в мире.

Новые инвестиции позволят производителю конопли запустить линейку съедобных батончиков, ингаляторов, а также производить обезболивающие медикаменты, препараты против тревоги, бессонницы и псориаза.

"Эта сделка означает конец застоя на рынке... время для рывка вперед", - рассказал исполнительный директор Canopy Брюс Линтон.

Возможность для роста

Компания Constellation, которая производит и продает пиво, вино и спиртные напитки в США, Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Италии, обращает внимание на то, что правительства многих стран мира уже существенно либерализовали отношение к конопле и продукции на ее основе.

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"В течение последнего года мы лучше поняли рынок конопли, его огромные возможности роста и лидерские позиции Canopy в этой сфере", - заявил Роб Сэндс, исполнительный директор Constellation Brands.

В июне в Канаде приняли закон, который легализует рынок медицинского использования конопли. Документ должен вступить в силу в октябре.

Последняя инвестиция Constellation в компанию Canopy делает ее владельцем 38% акций канадского производителя.

Сделку еще должны одобрить антимонопольные регуляторы, ожидается, что они сделают это до октября.

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