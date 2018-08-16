Эпическая гроза в Киеве: в соцсетях публикуют фото

Ночью многие киевляне проснулись от сильной грозы - раскатов грома, молний.

"Самое мощное атмосферное пятно из возможных село как раз на Киев в три часа ночи", - написала метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

Утром люди вышли на улицы и увидели последствия непогоды, которые живо обсуждают в соцсетях.

"В 3:00 ночи на Киев налетела гроза, такая крутая: ветер, дождь стеной, гром и молнии. Кошмар и град. Кое-где даже уличное освещение вырубилось. Я такого еще никогда в своем микрорайоне не видел. Прямо оптовая доставка свежести после жаркого дня в 32+",- написал журналист Вячеслав Садовничий.

Немало улиц временно подтопило. Этим фото с Набережно-Крещатицкой улицы поделился с BBC Сергей Чигрин.

"Безбрежно-Крещатицкая", - пошутил он.

Копірайт зображення Сергій Чигрін

А это - подземный переход на Крещатике, который сняли журналисты издания "Информатор".

Копірайт зображення Інформатор

Вода хлынула вниз, в подземный торговый центр "Метроград", повредив имущество фудкортов и некоторых торговых точек.

Копірайт зображення Информатор

"Природа нехило демонстрирует адский спецэффект, от которого ты не только проснулся, но и ослепнешь скоро. Видео плохо передает ту ситуацию, когда между огромными молниями даже минуты перерыва нет", - написала Anastasiya Dynnik с Позняков.

А Василий Нагирняк опубликовал видео молний, снятое на Подоле.

Утром многие ужаснулись последствиям непогоды.

Жанна Ходос опубликовала фото могучих деревьев, вырванных с корнем в Ботаническом саду им. Фомина.

Копірайт зображення Жанна Ходос

Вадим Яненко рассказал BBC о сломанных деревьях возле Национального научно-природоведческого музея, где он работает. По его словам, сломаны две ели и две туи.

"Мы очень любили эти деревья. Теперь всем коллективом скорбим", - сказал ученый.

Копірайт зображення Vadym Yanenko

"В парке КПИ, похоже, смерч прошел. Огромные деревья друг за другом - кого пополам сломало, кого с корнем вырвало... Несколько небольших елей вдоль проспекта тоже лежат", - написала в Facebook Мария Замалдинова.

Копірайт зображення Мария Замалдинова

Мария также опубликовала фото града, который сопровождал грозу.

Копірайт зображення Марія Замалдінова

В ГСЧС рассказали, что в Киеве пришлось убирать много сломанных деревьев. Во многих местах они блокировали проезжую часть.

Кроме того, спасатели помогали отбуксировать подтопленные авто и откачивали воду с нескольких улиц.

"Коммунальные службы с 7 утра, как муравьи-труженики, растаскивают завалы, чтобы нам было комфортно", -с благодарностью написала о городских службах Юлия Драган.

Копірайт зображення Julia Dragan

Но некоторые горожане недовольны.

"Лужи из грязи, песка, поваленные деревья... Столица в пробках. Интересно, почему обычная гроза-дождь может так парализовать жизнь многомиллионного города?" - написал Александр Радчук.

Некоторые пользователи рассказали, что гроза очень напугала их любимцев.

"Кот спал на окне за шторами, когда началась гроза. От страха разверещался громче, чем гром. Пришлось успокаивать, укладывать в кроватку, петь колыбельную. Заснул на моей руке", - написала переводчица Елена Любенко.

В конце июля в Киеве также прошел сильный ливень, который привел к затоплениям в некоторых районах Киева.

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