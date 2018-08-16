Более 300 американских СМИ выступили против нападок Трампа

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Более 300 СМИ в США в четверг проводят кампанию по противодействию нападкам Дональда Трампа на прессу.

На прошлой неделе The Boston Globe опубликовал призыв к общенациональному протесту против "грязной войны" президента США против СМИ.

При этом предлагают использовать хэштег #EnemyOfNone.

Дональд Трамп неоднократно обвинял СМИ в публикации "фейковых новостей" и называл журналистов "врагами народа".

Эксперты ООН считают, что такие заявления повышают риск насилия в отношении журналистов.

The Boston Globe пообещала 16 августа написать редакционную статью об "опасности нападок администрации на прессу" и призвала другие СМИ последовать этому примеру.

Количество желающих присоединиться к этой акции выросло до более 300 - среди них как общенациональные издания, так и местная пресса. Есть в этом списке и международная пресса, в частности, британская The Guardian.

О чем статья?

The Boston Globe в редакционной статье "Журналисты - не враги" утверждает, что свободная пресса была центральным американским принципом более 200 лет.

The New York Times опубликовала материал, в котором называет нападки Трампа "опасными для функционирования демократии".

The New York Post в рамках этой акции написала, что публикация "неудобной правды" еще не означает, что это фейковые новости. "Все, что мы можем - продолжать писать", - добавляет издание.

The Philadelphia Inquirer заявила, что "если на прессу совершаются репрессии, есть наказание за непопулярные взгляды или информацию, то это не та страна и это не ее люди".

Но были и те, кто не согласен с кампанией, которую запустила The Boston Globe.

Том Традуп на консервативном веб-ресурсе Townhall.com назвал эту инициативу "жалкой" и подчеркнул, что "не заплатит ни цента ни за одну газету 16 августа".

Отказалась принять участие и The Wall Street Journal, которая считает, что Дональд Трамп имеет право на свою точку зрения.

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