Беспорядок и "дно этики". Как начались прения по делу о госизмене Януковича

  • 16 августа 2018
Виктор Янукович Копірайт зображення Getty Images
Image caption Виктор Янукович не может отказаться от государственного адвоката, заверил судья Владислав Девятко

Государственное обвинение требует от Оболонского районного суда Киева приговорить экс-президента Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Это заявление прокуроров прозвучало в суде 16 августа во время судебных прений, которые сопровождались столкновениями и скандалами.

Прения продолжатся через месяц, 13-14 сентября, поскольку суд предоставил право новоназначенному государственном адвокату Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела.

Сам экс-президент, который с 2014 года находится в России, свою вину отрицает.

"Не в интересах клиента"

Защитники Виктора Януковича из компании Aver Lex объявили протест против участия в суде назначенного судом государственного адвоката Юрия Рябовола, а также объявили отвод всему составу суда.

Адвокаты утверждают, что экс-президент Украины отказался от государственного защитника, предоставленного ему Центром бесплатной правовой помощи.

Как заявил адвокат Виталий Сердюк, Виктор Янукович не доверяет Юрию Рябоволу и считает, что он будет работать не в его интересах, а в интересах стороны обвинения.

"Рябовол не имеет права быть на этом заседании. Генеральной прокуратуре не удастся ввести в процесс адвоката, который работает не в интересах клиента", - заявил Виталий Сердюк.

Защитники экс-президента утверждали, что Юрий Рябовол не провел "конфиденциальную встречу с клиентом и не согласовал правовую позицию", а также не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Они также говорят, что для его участия в процессе нет правовых оснований, поскольку пять адвокатов не расторгли договора с Виктором Януковичем.

Адвокаты и их помощники с применением силы не пускали Юрия Рябовола в зал заседаний, и попасть туда он мог лишь при поддержке сотрудников полиции.

Копірайт зображення Getty Images
Image caption Суд объявил, что продолжение прений по делу Януковича - через месяц

Виталий Сердюк также заявил, что суд не заслушал всех свидетелей и утверждал, что "в эту минуту на связи" находятся экс-глава правительства Николай Азаров и Аркадий Ярощук, пилот самолета, на котором Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года.

"Махровое беззаконие" и "дно адвокатской этики"

В течение нескольких часов судья объявлял перерыв в заседании, а как только оно возобновлялось, пятеро защитников экс-президента громко требовали остановить судебное заседание. Впоследствии выяснилось, что они пользовались звукоусилительной аппаратурой. Несмотря на требования судьи вынести динамики из зала, помощники адвокатов прятали их под столом.

Обвинители Руслан Кравченко и Максим Крым все же выступили в рамках прений, но под постоянные выкрики адвокатов: "Прекратите прения!", "Мы протестуем против прений!", "Не нарушайте закон!".

Долгое время Руслан Кравченко и адвокат Виталий Сердюк выступали одновременно.

В какой-то момент во время этого беспорядка защитники Януковича включили через ноутбук связь с экс-премьером Николаем Азаровым, но судья остановил это выступление.

"Это дно адвокатской этики. Ни одна страна мира не видела подобного наглого отношения к правосудию, закону и государству", - заявил журналистам прокурор Николай Крым.

"Махровое беззаконие", - так охарактеризовал события в суде адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Представители военной прокуратуры заявили, что поскольку частные адвокаты постоянно срывают судебные заседания в течение последних недель, у суда не было другого выхода, как назначить государственного бесплатного защитника.

Судья Владислав Девятко сослался на практику Европейского суда по правам человека: отказаться от защитника клиент может только если речь идет о платных адвокатах, а в случае бесплатной помощи такого права нет. Это может произойти только в случае, если государственный адвокат не выполняет свои обязанности. Судья отметил, что пять адвокатов, с которыми договор Виктор Янукович, от защиты не отстранены и во время прений будут иметь достаточно времени для выражения своей позиции.

После нескольких перерывов защитники экс-президента заявили о недоверии и отводе всему составу суда во главе с Владиславом Девятко.

Судебные прения - последний этап судебного заседания, после которых судьи в совещательной комнате будут выносить приговор.

Суд не впервые предоставляет Виктору Януковичу государственного адвоката, но все они через короткое время отказывались от исполнения обязанностей.

Дело о госизмене: тактика Януковича

Суд начал рассматривать это дело в мае 2017 года.

Одно из главных доказательств в нем - обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Его адвокаты настаивают на невиновности подзащитного по предъявленным обвинениям и говорят о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса. Они не скрывают, что будут подавать заявление в Европейский суд по правам человека.

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