Умерла королева соула Арета Франклин

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В Детройте скончалась американская певица Арета Франклин. У нее был один из самых характерных и уникальных голосов в истории популярной музыки.

В течение более полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом более миллиона экземпляров, а сама певица получила 18 наград "Грэмми".

Как и многие афроамериканские вокалисты своего поколения, Франклин начинала с госпела - религиозного пения в баптистских церквях.

Впоследствии она стала настоящим универсалом черной музыки. В ее песнях - влияние джаза, соула, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

Арета Луиза Франклин родилась в городе Мемфис, штат Теннесси, 25 марта 1942 года. Ее отец был баптистским проповедником, мать - госпел-певицей.

Когда ей было шесть лет, семья переехала в Детройт. Арета училась играть на фортепиано и начала петь в хоре церкви, где служил ее отец.

Отец был уважаемым человеком афроамериканской общины Детройта, а его церковь - признанным центром музыки госпел.

Там молодая Арета познакомилась со многими выдающимися соул-музыкантами, среди которых были Смоуки Робинсон и Сэм Кук.

По совету и при поддержке отца свой первый альбом Songs Of Faith она записала в возрасте 14 лет. К тому времени она уже успела родить своего первого сына Кларенса.

Несмотря на молодость, Арета стала приобретать репутацию в музыкальных кругах Детройта, и знаменитый Берри Горди, продюсер легендарной фирмы Motown, предложил ей контракт. Отец отверг это предложение.

В 1960 году в возрасте 18 лет она подписала контракт с крупнейшей в стране компанией звукозаписи Columbia, и первый же ее сингл Today I Sing The Blues попал в топ-10 в категории R & B.

Columbia, однако, настаивала на мейнстримном поп-звучании, и в 1966 году Франклин перешла на более блюзово-джазово-ориентированный лейбл Atlantic.

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