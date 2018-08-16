Защита от насильников: как студенты сделали одежду, которая бьет током

Копірайт зображення Conacyt Image caption В куртке есть электроды на рукавах, с помощью которых и происходит поражение током

Четверо студентов из Мексики разработали куртку, которая может защитить тех, кто ее носит, от нападений.

Рукав куртки может излучать электрический ток, и тому, кто за него схватится, будет плохо.

Студенты утверждают, что идея этого изобретения родилась из-за большого количества нападений с целью сексуального насилия в их городе.

Они отмечают, что электрический удар будет не столь мощным, чтобы куртку считали оружием, но может напугать потенциального нападающего.

Прототип куртки под названием Woman Wearable разработали студентки факультета мехатроники Анаид Парра Кирос и Эстела Гомес, студент факультета робототехники Гиван Парк и студентка юрфака Гуадалупе Мартинес.

Все четверо учатся в кампусе Монтеррейского института технологий и высшего образования в городе Пуэбла, а свое изобретение они придумали в рамках занятий по предпринимательству.

Копірайт зображення ITESM Image caption Гуадалупе, Эстела, Анаид и Гиван - изобретатели куртки

"Мы выслушали многих подруг и знакомых, которые подверглись определенной агрессии. После проведения некоторых исследований гендерного насилия мы выдвинули эту идею, а потом взялись за нее", - сказала Анаид Парра Кирос информационному агентству Conacyt.

По официальным данным в штате Пуэбла в среднем три раза в день происходят нападения с целью сексуального насилия.

Как это работает?

Студенты купили хлопчатобумажную спортивную куртку и разместили под ее подкладкой батарею на девять вольт, трансформатор и кабели - таким образом, чтобы удар током не получил человек, который носит куртку. Также в куртке размещена кнопка, которая включает и выключает ток, и светодиодная лампа.

Копірайт зображення Conacyt Image caption Система поражения током приводится в действие кнопкой

Гиван Парк разработал механизм действия куртки. Он объясняет, что кнопка активирует, а сигнализирует о ее готовности светодиодная лампа.

После этого человек, который прикоснется к электродиодам на рукаве куртки, получает удар электрическим током.

Цель изобретения - только поразить агрессора, дав жертве время убежать или позвать на помощь.

Законно ли это?

Студентка юридического факультета Гуадалупе Мартинес присоединилась к изобретателям, чтобы убедиться, что Woman Wearable не будет противоречить закону.

"Это средство самозащиты", - отмечает студентка.

Она говорит, что удар электрическим током от куртки незначительный и не представляет угрозы для жизни, поэтому изобретение нельзя квалифицировать как оружие.

Сколько это будет стоить?

Изобретатели потратили три месяца на разработку куртки-прототипа. Студенты говорят, что они хотели бы усовершенствовать ее, чтобы включить сенсоры и разместить электроды не только на рукавах.

Говорят, что в итоге дизайн может быть адаптирован для другой одежды, такой как блузки, юбки и брюки.

Студенты говорят, что хотят продавать такие куртки по 50 долларов.

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