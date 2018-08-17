Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис планеты
Помощь в спасении мира в фильме "Мстители: война бесконечности" позволила Скарлетт Йоханссон стать самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно данным журнала Forbes.
Йоханссон, сыгравшая в фильме Черную Вдову, за прошлый год заработала 40,5 млн долларов, согласно подсчетам журнала.
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Анджелина Джоли заняла 2-е место с 28 млн долларов, благодаря роли в "Малефисенте-2", а за ней следует Дженнифер Энистон.
"Чудо-женщина" Галь Гадот - это единственное новое имя в списке. Она заняла 10-ю строчку.
Эмма Стоун, которая заняла первое место в списке прошлого года, после главной роли в "Ла-Ла Ленд", сейчас выпала из первой десятки.
Наиболее высокооплачиваемые актрисы, по данным Forbes
1. Скарлетт Йоханссон - 40,5 млн долларов
2. Анджелина Джоли - 28 млн долларов
3. Дженнифер Энистон - 19,5 млн долларов
4. Дженнифер Лоуренс - 18 млн долларов
5. Риз Уизерспун - 16,5 млн долларов
6. Мила Кунис - 16 млн долларов
7. Джулия Робертс - 13 млн долларов
8. Кейт Бланшетт - 12500000 долларов
9. Мелисса Маккарти - 12 млн долларов
10. Галь Гадот - 10 млн долларов
Совокупные гонорары 10-ти самых высокооплачиваемых актрис в этом году составляют 186 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Но это на 9% меньше, чем в 2016 году, когда Дженнифер Лоренс возглавила рейтинг, заработав 46 млн долларов.
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Обычно после списка актрис Forbes выпускает эквивалентный список звезд-мужчин.
В прошлом году Марк Уолберг вышел на первое место, а общая сумма гонораров десяти мужчин была почти втрое больше, чем десяти самых высокооплачиваемых актрис.