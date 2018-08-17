Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис планеты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гонорары Йоханссон в прошлом году выросли с 10 до 40,5 млн долларов, по данным Forbes

Помощь в спасении мира в фильме "Мстители: война бесконечности" позволила Скарлетт Йоханссон стать самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно данным журнала Forbes.

Йоханссон, сыгравшая в фильме Черную Вдову, за прошлый год заработала 40,5 млн долларов, согласно подсчетам журнала.

Анджелина Джоли заняла 2-е место с 28 млн долларов, благодаря роли в "Малефисенте-2", а за ней следует Дженнифер Энистон.

"Чудо-женщина" Галь Гадот - это единственное новое имя в списке. Она заняла 10-ю строчку.

Копірайт зображення Warner Bros Image caption Галь Гадот сейчас снимается в сиквеле "Чудо-женщины"

Эмма Стоун, которая заняла первое место в списке прошлого года, после главной роли в "Ла-Ла Ленд", сейчас выпала из первой десятки.

Наиболее высокооплачиваемые актрисы, по данным Forbes

1. Скарлетт Йоханссон - 40,5 млн долларов

2. Анджелина Джоли - 28 млн долларов

3. Дженнифер Энистон - 19,5 млн долларов

4. Дженнифер Лоуренс - 18 млн долларов

5. Риз Уизерспун - 16,5 млн долларов

6. Мила Кунис - 16 млн долларов

7. Джулия Робертс - 13 млн долларов

8. Кейт Бланшетт - 12500000 долларов

9. Мелисса Маккарти - 12 млн долларов

10. Галь Гадот - 10 млн долларов

Совокупные гонорары 10-ти самых высокооплачиваемых актрис в этом году составляют 186 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Но это на 9% меньше, чем в 2016 году, когда Дженнифер Лоренс возглавила рейтинг, заработав 46 млн долларов.

Обычно после списка актрис Forbes выпускает эквивалентный список звезд-мужчин.

В прошлом году Марк Уолберг вышел на первое место, а общая сумма гонораров десяти мужчин была почти втрое больше, чем десяти самых высокооплачиваемых актрис.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram