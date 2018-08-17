Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES

Американские чиновники в сфере обороны отложили военный парад, который планировали провести в Вашингтоне ко Дню ветеранов в ноябре этого года.

Сначала его задумали в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Однако официальный представитель Пентагона заявил, что это мероприятие отложили минимум на год.

По предварительным данным, он может стоить около 90 млн долларов - а это в три раза больше первоначальной стоимости.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал это событие после наблюдения за военным парадом ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году.

Спикер Пентагона Роб Маннинг заявил, что Министерство обороны и Белый дом "согласились изучить возможность его проведения в 2019 году".

Ранее американский чиновник сообщил агентству AFP, что оценка стоимости парада выросла до 92 млн долларов.

В феврале бюджетный комитет озвучивал стоимость в пределах 10-30 млн долларов.

Члены Демократической партии так же скептически отнеслись к этой идее.

Конгрессмен Джим Макгуверн в Twitter заявил, что это "абсурдный перевод денег", и добавил, что Дональд Трамп "действует больше как диктатор, чем как президент".

Пентагон информировал, что парад должен был стартовать из Белого дома и двигаться к Капитолию. В конце планировали привлечь "тяжелый воздушный компонент".

Основное внимание следовало сосредоточить на заслугах ветеранов США разных войн.

Некоторые пользователи социальных сетей сомневались в целесообразности парада и обращали внимание на то, что средства лучше направить на помощь ветеранам.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram