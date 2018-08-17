США отложили военный парад до 2019 года, потому что дорого
Американские чиновники в сфере обороны отложили военный парад, который планировали провести в Вашингтоне ко Дню ветеранов в ноябре этого года.
Сначала его задумали в честь столетия окончания Первой мировой войны.
Однако официальный представитель Пентагона заявил, что это мероприятие отложили минимум на год.
По предварительным данным, он может стоить около 90 млн долларов - а это в три раза больше первоначальной стоимости.
Ранее президент США Дональд Трамп инициировал это событие после наблюдения за военным парадом ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году.
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Спикер Пентагона Роб Маннинг заявил, что Министерство обороны и Белый дом "согласились изучить возможность его проведения в 2019 году".
Ранее американский чиновник сообщил агентству AFP, что оценка стоимости парада выросла до 92 млн долларов.
В феврале бюджетный комитет озвучивал стоимость в пределах 10-30 млн долларов.
Члены Демократической партии так же скептически отнеслись к этой идее.
Конгрессмен Джим Макгуверн в Twitter заявил, что это "абсурдный перевод денег", и добавил, что Дональд Трамп "действует больше как диктатор, чем как президент".
Пентагон информировал, что парад должен был стартовать из Белого дома и двигаться к Капитолию. В конце планировали привлечь "тяжелый воздушный компонент".
Основное внимание следовало сосредоточить на заслугах ветеранов США разных войн.
Некоторые пользователи социальных сетей сомневались в целесообразности парада и обращали внимание на то, что средства лучше направить на помощь ветеранам.