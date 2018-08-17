Motorola "бесстыдно и нагло" скопировала модель iPhone X

Image caption Найдите разницу: P30 и iPhone X

Бренд смартфонов Motorola раскритиковали за "бесстыдное копирование" модели iPhone X.

Многие производители выпускают телефоны, похожие на iPhone X - модель, которая имеет меньшую по размеру панель вокруг экрана и "выемку" в верхней части, где находится камера.

Но новая Motorola P30, по словам обозревателей, является "наглым и абсолютным" воровством популярной модели Apple.

Компания Lenovo, которой принадлежит бренд Motorola, еще не отреагировала на критику.

Motorola стала пионером в сфере производства мобильных телефонов, но в эпоху смартфонов ее продажи упали.

В 2014 году компанию продали китайскому производителю Lenovo, который продолжал выпускать смартфоны с операционной системой Android.

Комментируя сходство между Motorola P30 и iPhone X, технологический блогер Маркус Браунли назвал это "бесстыдным воровством".

Новостной сайт Mashable заявил, что Motorola "зашла так далеко, что даже установила на экран обои, которые являются по умолчанию обоями в Apple".

А ресурс Technobuffalo сообщил, что дизайн - "полный клон, который почти невозможно отличить" от iPhone X.

"Рост количества идентичных моделей смартфонов - это удручающая тенденция. Апатия потребителей растет, а коэффициент замещения замедляется", - сказал ВВС аналитик консультационной компании CCS Insight Бен Вуд.

По его словам, производители телефонов должны искать инновации и пути, как отличаться от других.

Компания Lenovo планирует продавать Motorola P30 в Китае и пока не объявила о планах относительно других стран. Ожидается, что смартфон будет стоить около 350 долларов - это дешевле половины стоимости многих iPhone X от Apple.

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