Дело против председателя Украинского общества в Польше: что происходит?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дело историка Григория Куприяновича расследуют за заявление, которое он сделал во время чествования памяти погибших украинцев в польском селе Сагрынь, в котором принимал участие Петр Порошенко

Прокуратура польского Замостья начала расследование в отношении председателя Украинского общества Люблина и историка Григория Куприяновича (Grzegorz Kuprianowicz) по обвинению в унижении польского народа.

Речь идет о словах историка, сравнившего преступления польских подпольщиков в отношении украинского населения Холмщины и украинских националистов против поляков на Волыни во время Второй мировой войны.

По данным польских СМИ, дело возбудили по 133 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает три года лишения свободы.

МИД Украины уже отреагировало на ситуацию - заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 16 августа встретился с послом Польши в Украине Яном Пекло и призвал прекратить уголовное преследование историка Григория Куприяновича.

Сам польский историк украинского происхождения свою вину отрицает и считает, что действия власти могут привести к ухудшению польско-украинских отношений.

Это едва ли не первый случай преследования польских историков украинского происхождения за нарушение этой статьи уголовного кодекса.

Но напрямую это дело может не касаться новых поправок в закон о польском Институте национальной памяти, который предусматривает до трех лет заключения за "отрицание преступлений украинских националистов".

Григорий Куприянович в разговоре с ВВС News Украина рассказал, что пока правоохранители с ним не связывались и документов с деталями обвинения он не получал.

В чем суть дела

Как сообщают польские СМИ, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства открыла дело из-за заявления Григория Куприяновича, которое он сделал во время памятных мероприятий в польском селе Сагрынь.

Выступление было посвящено чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году. На этом событии также присутствовал президент Петр Порошенко.

Во время своего выступления историк сравнил события в Сагрыни 1944 года с действиями украинских националистов на Волыни в 1943 году.

Копірайт зображення Научная библиотека ЛНУ Image caption Григорий Куприянович еще не ознакомился с деталями обвинения

По словам заместителя окружного прокурора Замостья Евы Кузницкой, которую цитирует "Наш выбор", речь идет о 133 статье Уголовного кодекса, касающейся публичного пренебрежения польского народа или Республики Польша и предусматривает лишение свободы до трех лет.

Жалобу в прокуратуру подал люблинский воевода Пшемыслав Чарнек.

"Жаль, что память об украинских православных жертвах Холмщины не чтут так же, как о польских жертвах Волыни", - такие слова Куприяновича больше всего разозлили чиновника.

Пшемыслав Чарнек уверен, что глава украинского общества не только "пренебрег польским народом", но и нарушил закон об институте национальной памяти Польши (ИНП).

Издание "Люблинский курьер" указывает, что дело в отношении высказываний Куприяновича открыли 14 августа, однако пока официальных обвинений не предъявляли.

Прокуратура будет изучать, в частности, видео с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства его высказываний.

"Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить", - цитирует заместителя окружного прокурора Еву Кузницкую издание "Простор".

Ответ историка

Сам Григорий Куприянович в заявлении для СМИ написал, что действия воеводы могут привести к ухудшению польско-украинских отношений, и они являются попыткой запугивания украинской общины в регионе и препятствием представления национальной меншиной собственного взгляда на историю.

"Я удивлен решением районной прокуратуры в Замостье. Я не знаю, в каком месте моего выступления можно найти основания для начала расследования за публичное оскорбление польской нации. Если причиной этого являются исторические факты, о которых я упомянул в селе Сагрынь, то обвинение должно быть направлено против лиц, совершивших эти преступления, а не против меня", - заявил Куприянович изданию Onet.

Копірайт зображення AFP Image caption Зимой в Польше одобрили поправки в закон об институте национальной памяти, которые повысили градус украинского-польских исторических споров

Он утверждает, что лучший ответ на обвинения против него - это текст его выступления в Сагрыне.

В разговоре с ВВС News Украина Куприянович рассказал, что всю информацию по делу против него он узнает от журналистов, и что правоохранители его не вызывали.

"Я еще не получил официальной информации. По последним данным, если дело открыли 10 августа, то письмо об этом мне могло и не дойти еще", - рассказал Григорий Куприянович, добавив, что сам об этом прочитал в СМИ 14 августа.

Поэтому историк не может опровергнуть или подтвердить, что открытое дело связано с новым законом о польском институте национальной памяти, в котором предусмотрено наказание за отрицание преступлений "украинских националистов".

"Я даже не знаю точно, что написано в заявлении о совершении мною преступления", - добавил Григорий Куприянович.

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