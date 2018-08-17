Дело против председателя Украинского общества в Польше: что происходит?
Прокуратура польского Замостья начала расследование в отношении председателя Украинского общества Люблина и историка Григория Куприяновича (Grzegorz Kuprianowicz) по обвинению в унижении польского народа.
Речь идет о словах историка, сравнившего преступления польских подпольщиков в отношении украинского населения Холмщины и украинских националистов против поляков на Волыни во время Второй мировой войны.
По данным польских СМИ, дело возбудили по 133 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает три года лишения свободы.
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МИД Украины уже отреагировало на ситуацию - заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 16 августа встретился с послом Польши в Украине Яном Пекло и призвал прекратить уголовное преследование историка Григория Куприяновича.
Сам польский историк украинского происхождения свою вину отрицает и считает, что действия власти могут привести к ухудшению польско-украинских отношений.
Это едва ли не первый случай преследования польских историков украинского происхождения за нарушение этой статьи уголовного кодекса.
Но напрямую это дело может не касаться новых поправок в закон о польском Институте национальной памяти, который предусматривает до трех лет заключения за "отрицание преступлений украинских националистов".
Григорий Куприянович в разговоре с ВВС News Украина рассказал, что пока правоохранители с ним не связывались и документов с деталями обвинения он не получал.
В чем суть дела
Как сообщают польские СМИ, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства открыла дело из-за заявления Григория Куприяновича, которое он сделал во время памятных мероприятий в польском селе Сагрынь.
Выступление было посвящено чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году. На этом событии также присутствовал президент Петр Порошенко.
Во время своего выступления историк сравнил события в Сагрыни 1944 года с действиями украинских националистов на Волыни в 1943 году.
По словам заместителя окружного прокурора Замостья Евы Кузницкой, которую цитирует "Наш выбор", речь идет о 133 статье Уголовного кодекса, касающейся публичного пренебрежения польского народа или Республики Польша и предусматривает лишение свободы до трех лет.
Жалобу в прокуратуру подал люблинский воевода Пшемыслав Чарнек.
"Жаль, что память об украинских православных жертвах Холмщины не чтут так же, как о польских жертвах Волыни", - такие слова Куприяновича больше всего разозлили чиновника.
Пшемыслав Чарнек уверен, что глава украинского общества не только "пренебрег польским народом", но и нарушил закон об институте национальной памяти Польши (ИНП).
Издание "Люблинский курьер" указывает, что дело в отношении высказываний Куприяновича открыли 14 августа, однако пока официальных обвинений не предъявляли.
Прокуратура будет изучать, в частности, видео с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства его высказываний.
"Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить", - цитирует заместителя окружного прокурора Еву Кузницкую издание "Простор".
Ответ историка
Сам Григорий Куприянович в заявлении для СМИ написал, что действия воеводы могут привести к ухудшению польско-украинских отношений, и они являются попыткой запугивания украинской общины в регионе и препятствием представления национальной меншиной собственного взгляда на историю.
"Я удивлен решением районной прокуратуры в Замостье. Я не знаю, в каком месте моего выступления можно найти основания для начала расследования за публичное оскорбление польской нации. Если причиной этого являются исторические факты, о которых я упомянул в селе Сагрынь, то обвинение должно быть направлено против лиц, совершивших эти преступления, а не против меня", - заявил Куприянович изданию Onet.
Он утверждает, что лучший ответ на обвинения против него - это текст его выступления в Сагрыне.
В разговоре с ВВС News Украина Куприянович рассказал, что всю информацию по делу против него он узнает от журналистов, и что правоохранители его не вызывали.
"Я еще не получил официальной информации. По последним данным, если дело открыли 10 августа, то письмо об этом мне могло и не дойти еще", - рассказал Григорий Куприянович, добавив, что сам об этом прочитал в СМИ 14 августа.
Поэтому историк не может опровергнуть или подтвердить, что открытое дело связано с новым законом о польском институте национальной памяти, в котором предусмотрено наказание за отрицание преступлений "украинских националистов".
"Я даже не знаю точно, что написано в заявлении о совершении мною преступления", - добавил Григорий Куприянович.