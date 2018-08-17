В Индии масштабное наводнение: погибли сотни людей

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По меньшей мере 324 человека погибли во время наводнения в южном штате Керала в Индии, сообщают местные власти.

Спасатели пробираются сквозь ливни, чтобы спасти местных жителей. Более 200 тыс. человек остались без жилья и находятся в специальных лагерях.

Правительство штата заявило, что много людей погибло, потому что их завалило обломками.

По прогнозам, дожди в ближайшие дни не утихнут, поэтому основной аэропорт закрыли до 26 августа.

Сотни военных отправили на спасение тех, кого настигло наводнение.

Более 300 лодок участвуют в спасательной операции, сообщает агентство AFP.

Правительство призвало людей не игнорировать предписания к эвакуации.

Насколько ужасно наводнение?

Местные власти назвали наводнение худшим в штате за последние сто лет.

В Керале 41 река, впадающая в Аравийское море, 80 дамб на этих реках сейчас открыли.

Всего в штате более 1500 лагерей, в которых временно проживает 223 тыс. человек.

Часть города Кочи, бизнес-столицы штата, затопило, также залило дороги и железнодорожные пути.

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