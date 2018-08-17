В Индии масштабное наводнение: погибли сотни людей
По меньшей мере 324 человека погибли во время наводнения в южном штате Керала в Индии, сообщают местные власти.
Спасатели пробираются сквозь ливни, чтобы спасти местных жителей. Более 200 тыс. человек остались без жилья и находятся в специальных лагерях.
Правительство штата заявило, что много людей погибло, потому что их завалило обломками.
По прогнозам, дожди в ближайшие дни не утихнут, поэтому основной аэропорт закрыли до 26 августа.
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Сотни военных отправили на спасение тех, кого настигло наводнение.
Более 300 лодок участвуют в спасательной операции, сообщает агентство AFP.
Правительство призвало людей не игнорировать предписания к эвакуации.
Насколько ужасно наводнение?
Местные власти назвали наводнение худшим в штате за последние сто лет.
В Керале 41 река, впадающая в Аравийское море, 80 дамб на этих реках сейчас открыли.
Всего в штате более 1500 лагерей, в которых временно проживает 223 тыс. человек.
Часть города Кочи, бизнес-столицы штата, затопило, также залило дороги и железнодорожные пути.