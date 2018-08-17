НБУ не видит "фундаментальных причин" для падения гривны, но продолжает продавать валюту

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В Национальном банке считают, что повышение спроса на валюту происходит по причине "сезонных, ситуативных и психологических факторов".

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни", - отмечено в сообщении НБУ.

В числе нефундаментальних факторов повышенного спроса на валюту в Национальном банке называют:

сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которым нужна валюта, чтобы рассчитаться за газ и за нефтепродукты,

увеличение спроса на валюту со стороны импортеров товаров и услуг,

уменьшение предложения за "негативные ожидания" населения накануне осени.

В Нацбанке признают, что в течение последних недель вынуждены гасить повышенный спрос на валюту с помощью "своих" интервенций.

Только за эту неделю НБУ продал 215 млн долларов на валютных аукционах.

За последние три недели - с 30 июля по 17 августа - Нацбанк продал 526,6 млн долларов из своих валютных резервов.

Состоянием на 1 августа валютные резервы НБУ составляли 17,749 млрд долларов, Что на 5,6% меньше, чем в начале этого года.

В пятницу НБУ понизил официальный курс гривны к доллару сразу на 22,81 копеек - до 27, 8986 грн за доллар.

Международные и украинские обозреватели в числе главных причин девальвации гривны называют несбалансированность бюджета и более низкие, чем ожидалось, доходы, а также большие выплаты внешнего долга при отсутствии сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами.

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