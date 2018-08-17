"Львовский потоп": впечатляющие фото непогоды

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Во Львове из-за сильного ливня затопило десятки улиц, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Движение трамваев приостановлено.

Непогода затронула разные районы города. Пострадали улицы Сахарова, Родниковая, Городецкая, Петлюры, Выговского и проспект Черновола.

По улице Торфяной затопило первый этаж одного из домов, где расположены офисные помещения.

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"Очень большое количество осадков выпало одновременно, произошло заиление дождеприемников. На пр. Черновола есть места, где сорвало люки", - сообщила Ирина Маруняк, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры.

На все адреса, где есть подтопления и заиления, выехали коммунальные службы, заверили в мэрии.

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Многочисленные фото ливня опубликовал также депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

На фотографиях видно, что маршрутки и автобусы затопило по окна, вода залила подземные переходы.

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