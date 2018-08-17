Нападение на Екатерину Ганздюк: задержали предполагаемых организаторов
Нацполиция и СБУ задержали двух подозреваемых "в организации и соучастии" в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"В частности, среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксировала система видеонаблюдения, он покупал орудие преступления (серную кислоту)", - написал Шевченко.
В отношении этого человека проводятся следственные действия.
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Следователи также устанавливают роль второго задержанного в совершении уголовного преступления.
Кроме того, Шевченко отметил, что мужчина, задержанный 3 августа, находится под стражей, согласно решению суда.
Что известно о нападении на Гандзюк?
Управляющую делами Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой, от ожогов пострадало 35% кожного покрова.
1 августа ее перевезли в Киев, а 3 августа уже сделали первую операцию.
Екатерина Гандзюк - известная херсонская активистка, которая критиковала действия правоохранительных органов в городе, обличала факты коррупции и боролась с пророссийскими организациями в городе.
По данным полиции, нападение произошло в 8 утра 31 июля возле дома городской чиновницы.
Неизвестный мужчина облил Екатерину Гандзюк кислотой и убежал.
Экспертиза лишь на второй день установила, что это была концентрированная серная кислота.
Правоохранители изъяли видео с десяти камер наблюдения рядом с местом нападения.
В день нападения патрульные получили приметы нападавшего, однако задержать его в тот же день не удалось.
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Руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий на брифинге предположил, что злоумышленник был не один: "Скорее всего, у него были сообщники, которые ждали его в автомобиле".
Основные версии
После оценки состояния пострадавшей дело о нападении переквалифицировали - сейчас инцидент расследуется правоохранителями как "Покушение на убийство с особой жестокостью".
Полиция выдвигает следующие версии произошедшего:
- преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк;
- преступление из-за ее активной гражданской позиции;
- нападение из-за "возможных конфликтных ситуаций".
Ряд международных организаций, а также посольство США в Украине призвали власти расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.