Нападение на Екатерину Ганздюк: задержали предполагаемых организаторов

Копірайт зображення FACEBOOK КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК Image caption Неизвестный облил Екатерину Ганздюк кислотой, от ожогов пострадало 35% кожного покрова. Больше всего - шея, спина, часть лица у глаз и почки

Нацполиция и СБУ задержали двух подозреваемых "в организации и соучастии" в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"В частности, среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксировала система видеонаблюдения, он покупал орудие преступления (серную кислоту)", - написал Шевченко.

В отношении этого человека проводятся следственные действия.

Следователи также устанавливают роль второго задержанного в совершении уголовного преступления.

Кроме того, Шевченко отметил, что мужчина, задержанный 3 августа, находится под стражей, согласно решению суда.

Что известно о нападении на Гандзюк?

Управляющую делами Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк 31 июля облили кислотой, от ожогов пострадало 35% кожного покрова.

1 августа ее перевезли в Киев, а 3 августа уже сделали первую операцию.

Екатерина Гандзюк - известная херсонская активистка, которая критиковала действия правоохранительных органов в городе, обличала факты коррупции и боролась с пророссийскими организациями в городе.

По данным полиции, нападение произошло в 8 утра 31 июля возле дома городской чиновницы.

Неизвестный мужчина облил Екатерину Гандзюк кислотой и убежал.

Экспертиза лишь на второй день установила, что это была концентрированная серная кислота.

Правоохранители изъяли видео с десяти камер наблюдения рядом с местом нападения.

В день нападения патрульные получили приметы нападавшего, однако задержать его в тот же день не удалось.

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Руководитель херсонской полиции Николай Вербицкий на брифинге предположил, что злоумышленник был не один: "Скорее всего, у него были сообщники, которые ждали его в автомобиле".

Основные версии

После оценки состояния пострадавшей дело о нападении переквалифицировали - сейчас инцидент расследуется правоохранителями как "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Полиция выдвигает следующие версии произошедшего:

преступление, связанное со служебной деятельностью Екатерины Гандзюк;

преступление из-за ее активной гражданской позиции;

нападение из-за "возможных конфликтных ситуаций".

Ряд международных организаций, а также посольство США в Украине призвали власти расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.

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