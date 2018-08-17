День защиты черного кота: как соцсети помогают бороться с суевериями

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Чёрные коты - спутники ведьм, они приносят несчастье, перебегают дороги, руша жизни людей... #BlackCatAppreciationDay - вот способ отмести все эти суеверия.

Международный день признательности к чёрным котам (#BlackCatAppreciationDay) уже не первый год отмечается 17 августа.

В этот день в 1843 году в американской газете Saturday Evening Post был опубликован рассказ Эдгара Аллана По "Чёрный кот" - крайне мрачное произведение, где животное мстит своему хозяину за убийство.

"Суеверия уходят корнями в эпоху, когда жизнь была полна неопределенности и люди чувствовали себя игрушкой в чужих руках, - пишет автор справочника примет Британии и Ирландии Стивен Рауд. - Тогда и появилось убеждение, что судьбу можно ублажить, если точно соблюдать хорошие приметы и избегать дурных".

Так, по словам писателя, возникло и пренебрежение к чёрным котам в Европе, перешедшее в паранойю в XVI веке, когда ни в чём не повинных животных массово сжигали на кострах.

Однако Древний Египет или Дальний Восток относились к усатым хищникам не в пример лучше, египтяне их и вовсе воспринимали, как священных животных.

В конце XIX века чёрный цвет котов стал ассоциироваться с анархизмом, и это животное стало символом анархоактивистов.

Но теперь, несмотря на сохраняющиеся суеверия о чёрных кошках, отношение к пушистым питомцам заметно изменилось.

В эту пятницу сотни тысяч пользователей по всему миру показывают, как они любят своих черных котов, выкладывая их фото.

За прошедшие два века чёрные коты появлялись в несметном количестве произведений, а костюм чёрного кота стал одним из любимых для перевоплощений на Хэллоуин или детские утренники.

Один кошачий приют в Сан-Франциско и вовсе утверждает, что чёрные кошки на руках делают их "носителей" стройнее.

"Чёрная кошка приносит неудачу только в том случае, если вы мышь", - резюмирует производитель GPS-маячков для кошачьих ошейников 24petwatch.

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