В Польше разбился автобус с украинскими туристами: трое погибших

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В Польше произошла серьезная авария с участием украинских граждан: есть погибшие и пострадавшие.

Польские СМИ пишут, что автобус с 54 украинскими туристами съехал с дороги и упал со склона.

Три человека погибли, другие пассажиры были госпитализированы.

В МИД Украины подтвердили BBC News Украина, что среди погибших и раненых есть украинцы.

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени", - рассказал заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич.

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