Толпа и подарки: как в Киеве открыли первый магазин H&M
В Киеве в субботу открыли первый магазин шведского бренда H&M. Праздничное мероприятие состоялось в полдень в торгово-развлекательном центре Lavina Mall.
На открытии собралась огромная толпа, которую сдерживали специально установленные ограничительные столбики с красными лентами.
Люди пришли заранее, ведь первой тысячи покупателей обещали раздать подарочные сертификаты.
В день открытия магазин будет работать с 12 до 22 часов.
Еще за день до мероприятия работал пункт регистрации участников очереди.
18 августа на все товары будет действовать скидка 15%.
На сайте ТРЦ сообщили, что кроме отдела одежды, будет работать отдел товаров для дома H&M Home.
Площадь магазина составит 2900 м².
H&M (Hennes & Mauritz) - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, которая ведет свою историю с 1947 года.
Компания насчитывает 3000 магазинов в 64 странах мира.
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