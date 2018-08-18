Толпа и подарки: как в Киеве открыли первый магазин H&M

В Киеве в субботу открыли первый магазин шведского бренда H&M. Праздничное мероприятие состоялось в полдень в торгово-развлекательном центре Lavina Mall.

Копірайт зображення Анна Путиліна

На открытии собралась огромная толпа, которую сдерживали специально установленные ограничительные столбики с красными лентами.

Люди пришли заранее, ведь первой тысячи покупателей обещали раздать подарочные сертификаты.

Копірайт зображення Анна Путиліна

В день открытия магазин будет работать с 12 до 22 часов.

Копірайт зображення Анна Путиліна

Еще за день до мероприятия работал пункт регистрации участников очереди.

Копірайт зображення Iryna Korchevska

18 августа на все товары будет действовать скидка 15%.

Копірайт зображення Iryna Korchevska

На сайте ТРЦ сообщили, что кроме отдела одежды, будет работать отдел товаров для дома H&M Home.

Копірайт зображення LAVINA MALL

Площадь магазина составит 2900 м².

Копірайт зображення LAVINA MALL

H&M (Hennes & Mauritz) - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, которая ведет свою историю с 1947 года.

Компания насчитывает 3000 магазинов в 64 странах мира.

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