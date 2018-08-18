Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Мужчину и женщину не спрашивали о религиозной принадлежности, однако свидетели говорят, что она была очевидной

Мусульманской супружеской паре отказали в предоставлении гражданства Швейцарии после того, как они отказались пожимать руки лицам противоположного пола во время собеседования, сообщают швейцарские власти.

Это решение подтвердили в пятницу. Представители властей говорят, что отказ от рукопожатия свидетельствует о нежелании интегрироваться, а также о неуважении к гендерному равенству.

Мужчине и женщине также было трудно отвечать на вопросы лиц противоположного пола.

Власти Швейцарии утверждают, что лица, претендующие на гражданство страны, должны быть готовы к основательной интеграции в общество, демонстрировать приверженность ценностям Швейцарии, ее институтам, а также уважать законы страны.

Имен или других личных данных супружеской пары не сообщают, однако местная пресса пишет, что они были из Северной Африки. В то же время официальные лица подтвердили, что супруги не смогли выполнить условия, необходимые для получения гражданства.

Мэр Лозанны Грегори Юно заявил агентству AFP, что свобода вероисповедания гарантирована законами страны, однако "никакие религиозные практики не должны нарушать закон".

Супруг не спрашивали об их религиозной принадлежности, но, как пишет местная пресса, эта принадлежность была очевидной.

Официальные представители отмечают, что отказ в предоставлении гражданства связан не с религиозной принадлежностью, а с неуважением к гендерному равенству.

"Конституция и равенство полов выше фанатизма", - заявил Пьер-Антуан Ильбран, один из членов комиссии по предоставлению гражданства.

Это не первый случай, когда отказ от рукопожатия вызывает ожесточенные споры в Швейцарии.

В 2016 году в одной из швейцарских школ двум ученикам-мусульманам разрешили не пожимать руки учителям - мужчинам и женщинам, после того, как они отказались пожимать руку учительнице.

Сообщение об этом вызвало массовое недовольство и привело к приостановке процесса получения гражданства семьями учащихся.

В соседней Франции женщине из Алжира отказали в предоставлении гражданства за отказ пожать руку представителю власти во время церемонии получения гражданства.

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