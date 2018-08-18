Украина потребует допуска координатора ОБСЕ к журналисту Асееву - Геращенко

Копірайт зображення UNIAN Image caption В июне 2018 года был презентован сборник публикаций Станислава Асеева (Васина) о жизни на неподконтрольном Киеву Донбассе "Изоляция"

Накануне российское телевидение показало сюжет с участием украинского журналиста Станислава Асеева, исчезнувшего в начале лета 2017 года. В интервью он признает, что "работал на Главное управление разведки Украины".

"Уже на следующем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно состояться 21-22 августа в Минске, украинская сторона будет требовать немедленно допустить к Станиславу Асееву координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша", - написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Боевики выбили из журналиста Станислава Асеева "признание в шпионаже". Этот ужас показали по российскому пропагандистскому ТВ. У меня нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивались под пытками", - считает Ирина Геращенко.

Сюжет был показан 17 августа на телеканале "Россия-24". В нем журналист из Донецка Станислав Асеев, который под псевдонимом Васин писал для ряда украинских СМИ (радио "Свобода", "Український тиждень") о жизни на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области, говорит следующее:

"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" - "шпионаж". В этом случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что я действительно работал на Главное управление разведки Украины".

Станислав Асеев перестал выходить на связь с коллегами и родными в начале июня 2017 года. Семья и друзья опасались, что его задержали представители так называемой "ДНР". Впоследствии Ирина Геращенко заявила, что боевики подтвердили, что Станислав Асеев находится у них, и его имя внесено в списки на обмен заложниками.

Сейчас Ирина Геращенко еще раз подтвердила это, отметив, что "пока освобождение заложников заблокировано, и впечатление, что Кремль не собирается пока никого отпускать".

"Радио Свобода", с которым сотрудничал Станислав Асеев, заявило, что считает сомнительными его "признание" в шпионаже.

"Мы ставим под сомнение обстоятельства этого так называемого "признания". Мы не имеем никакого представления о том, когда, при каких обстоятельствах или принуждении оно было сделано, - заявила пресс-секретарь "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джоанна Левисон. - Мы продолжаем требовать, чтобы Станислав Асеев был немедленно освобожден из-под стражи".

"Радио свобода" также цитирует религиоведа Игоря Козловского, бывшего заложника и преподавателя Станислава Асеева, который говорит, что случаи, когда взятые в плен боевиками люди записывали признание на камеру, не редкость:

"Когда я находился там, в подвалах, несколько наших пленников также выступали на телевидении. Я спрашивал их, почему они это делали. Они мне объясняли, что, во-первых, это было связано с опасениями за жизнь родных, и за свои жизни боялись тоже. У каждого есть свой предел, который он может выдержать".

В июне 2018 года был презентован сборник публикаций Станислава Асеева (Васина) о жизни на неподконтрольном Киеву Донбассе "Изоляция".

Есть предположение, что Станислава Асеева удерживают именно в "Изоляции" - на территории бывшего завода, переоборудованного в культурный центр. После того, как Киев утратил контроль над Донецком, там, по сообщениям, создали тюрьму.

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