ДТП с украинскими туристами в Польше: 3 погибли, 41 в больницах
По данным на вечер субботы, 42 украинца, которые получили травмы в ДТП в Польше, находились в медицинских учреждениях. Один человек остается в тяжелом состоянии. Одного пациента уже выписали.
Около 23 часов 17 августа автобус, в котором был 51 турист, два водителя и экскурсовод, сорвался с дороги вблизи Перемышля и перевернулся. Три человека погибли. Пострадавших госпитализировали в больницы ближайших городов.
Польские СМИ сообщили, что водителя туристического автобуса задержали. Ему изберут меру пресечения.
По предварительным данным прокуратуры, автобус ехал со значительно более высокой скоростью, чем разрешено в том месте.
Консул Украины в Люблине Артем Валах посетил пострадавших в больницах.
Согласно уточненным данным МИД, один человек отказывается от операции, опасаясь высокой платы за медицинские услуги.
При этом представитель туроператора "Аккорд-Тур", Роман Кострицкий, который сейчас находится в Перемышле, утверждает, что все пассажиры были застрахованы по групповому договору страхования, и страховая компания не отказывается выполнять соглашение.
Он также утверждает, что пассажиры, которым не нужна медицинская помощь, вернутся в Украину за средства туроператора. Таких 11 человек, и сейчас они находятся в гостинице.