ДТП с украинскими туристами в Польше: 3 погибли, 41 в больницах

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По данным на вечер субботы, 42 украинца, которые получили травмы в ДТП в Польше, находились в медицинских учреждениях. Один человек остается в тяжелом состоянии. Одного пациента уже выписали.

Около 23 часов 17 августа автобус, в котором был 51 турист, два водителя и экскурсовод, сорвался с дороги вблизи Перемышля и перевернулся. Три человека погибли. Пострадавших госпитализировали в больницы ближайших городов.

Польские СМИ сообщили, что водителя туристического автобуса задержали. Ему изберут меру пресечения.

По предварительным данным прокуратуры, автобус ехал со значительно более высокой скоростью, чем разрешено в том месте.

Консул Украины в Люблине Артем Валах посетил пострадавших в больницах.

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Согласно уточненным данным МИД, один человек отказывается от операции, опасаясь высокой платы за медицинские услуги.

При этом представитель туроператора "Аккорд-Тур", Роман Кострицкий, который сейчас находится в Перемышле, утверждает, что все пассажиры были застрахованы по групповому договору страхования, и страховая компания не отказывается выполнять соглашение.

Он также утверждает, что пассажиры, которым не нужна медицинская помощь, вернутся в Украину за средства туроператора. Таких 11 человек, и сейчас они находятся в гостинице.

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