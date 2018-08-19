Украинских военных атаковали на Донбассе: есть погибшие

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В результате обстрелов позиций украинских объединенных сил на Донбассе 18 августа погибли двое украинских военных, еще двое ранены. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил.

За минувшие сутки украинские военные на Донбассе были мишенью 43 обстрелов - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм - защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого", - сообщают в штабе операции объединенных сил.

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