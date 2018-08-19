Репетиция парада: Бук въехал в здание бизнес-центра

Копірайт зображення Віктор Мамешин Image caption Самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук" не объехал здание бизнес-центра

Вечером в субботу в Киеве зенитно-ракетный комплекс "Бук", возвращавшийся с репетиции парада ко Дню независимости Украины, въехал в здание бизнес-центра "Астарта".

Видеозаписи и фотографии необычного ДТП распространили пользователи соцсетей.

На одном из видео зафиксировано, как прохожие возле бизнес-центра, расположенного на Подоле, фотографируют военную технику, когда "Бук" неожиданно съезжает с дороги в их сторону.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны, 18 августа на Крещатике прошла первая тренировка проведения парада с участием 4,5 тысячи военных и 250 единиц военной техники. Вторая и третья репетиции пройдут в центре Киева 20 и 22 августа.

В параде ко Дню независимости ожидается участие 300 военнослужащих из 18 стран мира.

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Копірайт зображення Міністерство оборони України