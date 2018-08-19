Великий потоп: как автомобили плавали в центре Киева

Вечером 18 августа некоторые центральные улицы Киева в результате мощного ливня снова частично оказались под водой.

Больше всего от стихии страдал район станции метро "Дворец спорта" возле торгового центра "Гулливер", где водителям пришлось прилагать усилия, чтобы выбраться из потоков воды и грязи.

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Впечатляющими фото последствий стихии в центре Киева поделился с BBC News Украина фотограф Владимир Бугаенко.

В Украинском гидрометцентре информируют, что не стоит ожидать существенного улучшения погодных условий в Киеве в воскресенье 19 августа.

В столице пройдут кратковременные дожди, гроза, возможны подтопления, град и шквалы.

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Копірайт зображення Vladimir Bugaenko

Фото Владимира Бугаенко. Instagram @vladimirbugaenko.