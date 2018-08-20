Возле Харьковской мэрии устроили стрельбу: погиб полицейский, есть раненые
Ночью в центре Харькова возле здания городского совета неизвестный открыл стрельбу, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Информация о выстрелах поступила в милицию около 00:37 в ночь на понедельник. На место отправился наряд патрульной службы.
"Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского", - говорится в сообщении.
Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие и "обезвредили нападающего", объясняет начальник главного управления нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
"В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии", - добавляют в полиции.
Ведется следствие. Открыто производство по статьям об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.