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Ночью в центре Харькова возле здания городского совета неизвестный открыл стрельбу, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информация о выстрелах поступила в милицию около 00:37 в ночь на понедельник. На место отправился наряд патрульной службы.

"Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского", - говорится в сообщении.

Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие и "обезвредили нападающего", объясняет начальник главного управления нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильно тяжелом состоянии", - добавляют в полиции.

Ведется следствие. Открыто производство по статьям об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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