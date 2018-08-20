"Я летаю от счастья": семьи из КНДР и Южной Кореи встретятся впервые за 60 лет

Копірайт зображення EPA Image caption Ли Чун Чжа с фотографией своей свадьбы, которую она хочет отдать своим родственникам из Северной Кореи

Группа пожилых людей из Южной Кореи прибыла в Северную Корею, чтобы встретить родных, которых они не видели с самой войны 1950-1953 годов.

Война разделила Корейский полуостров, а люди, жившие на севере, не смогли переехать.

Две Кореи, которые официально до сих пор находятся в состоянии войны, организовывали встречи и раньше, но эта - первая за три года.

Жителей Южной Кореи, которые увидят родных, выбирали посредством лотереи. Самой старшей женщине, получившей уникальную возможность, 101 год.

Кто поехал?

Для встречи с каждой стороны выбрали по сотне людей.

Некоторые не поехали после того, как узнали, что родственники, которых они надеялись увидеть, уже умерли, поэтому в целом в акции примут участие 83 человека из Северной Кореи и 89 - с Юга.

92-летняя Ли Кеум Сем сказала журналистам, что она собирается увидеть сына впервые с конца войны.

"Я никогда не думала, что этот день придет, - сказала она AFP. - Я даже не знала, жив он или нет".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для многих из тех, кто примет участие во встрече, это последний шанс увидеть родных

Мун Нюн Сук говорит, что собирается увидеть младших сестер.

"Мне больше 90 лет, поэтому я не знаю, сколько еще проживу, - говорит она. - Я очень рада, что на этот раз выбрали меня, я просто летаю от счастья".

Почему эти встречи так важны?

Корейская война разделила миллионы людей.

Эти короткие встречи, вероятно, последний и единственный шанс для многих увидеть потерянных родных.

В течение многих лет, в периоды относительного покоя, две Кореи отбирали группы людей, чтобы они проведали друг друга. За последние 18 лет было 20 таких встреч.

Копірайт зображення EPA Image caption Многие из тех, кого разделила война, уже очень старые

Но поскольку те, кто помнит войну, стареют, времени все меньше.

Последнее воссоединение между братьями и сестрами, родителями и детьми, супругами было очень эмоциональным.

Как происходят свидания?

Жители Южной Кореи едут автобусом через границу в туристический курорт Маунт Кумганг.

Они проведут три дня в Северной Корее, а со своими родственниками смогут видеться лишь несколько часов в день - всего 11 часов. Большинство их визитов будут контролировать.

Многие приносят подарки - одежду, лекарства и еду для своих родственников из гораздо более бедного Севера.

"Я подготовил для него некоторые лекарства, в том числе таблетки от головной боли, пищевые добавки, а также кое-что для ежедневного использования", - сообщил Reuters 76-летний Ли Су Нам, который должен встретить своего старшего брата.

Несколько врачей и медсестер путешествуют вместе с группой для создания чрезвычайного медицинского центра для пожилых людей.

Почему встречи возобновили?

Такие события при содействии Красного Крест, проходят после исторической встречи между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на границе в апреле.

Когда лидеры встретились в мае во второй раз, они согласились восстановить семейные встречи. Ожидается, что они встретятся еще раз в ближайшие недели.

Южная Корея также принимала активное участие в попытке стать посредником в переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном.

В июне Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, где они пообещали работать над вопросами ядерного разоружения, хотя существуют сомнения относительно того, насколько искренняя Северная Корея в своих обещаниях.

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