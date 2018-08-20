Копірайт зображення AFP Image caption Ультрас "Лацио" имеют репутацию хулиганов, расистов и антисемитов

Ультрас римского футбольного клуба "Лацио" распространяют обращение, в котором отмечают, что женщинам надо запретить посещать священную трибуну Curva Nord на Олимпийском стадионе в Риме.

В этом обращении отмечается, что женщины должны находиться на других трибунах стадиона и вообще не должны занимать места в первых десяти рядах Curva Nord.

"Те, кто выбирает стадион в качестве альтернативы беззаботному и романтическом дню в Вилла Боргезе (римский ландшафтный парк), должны идти в другие части", - говорится в обращении.

Под обращением стоит подпись "Diretitivo Diabolik Pluto» - это один из лидеров группы ультрас "Лацио", известной как Irreducibili.

Ультрас "Лацио" имеют репутацию хулиганов, антисемитов и расистов.

Ранее "Лацио" оштрафовали, после того как фаны клуба демонстрировали антисемитские наклейки, на которых жертву Холокоста Анну Франк изобразили в футболке их извечного врага - клуба "Рома".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В октябре 2017 футболисты "Лацио" играли в футболках с портретом Анны Франк и призывом против антисемитизма, чтобы улучшить репутацию клуба

В октябре 2017 года футболисты "Лацио" играли в футболках с портретом Анны Франк и призывом против антисемитизма, чтобы улучшить репутацию клуба после выходок ультрас.

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